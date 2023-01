L’accordo, in linea con la Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, contiene anche iniziative di formazione per creare le necessarie competenze specialistiche e assicurare la diffusione di cultura cyber e dei rischi connessi al digitale”.

La Camera dei Deputati e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa in materia di sicurezza informatica. L’accordo, spiega l’Agenzia in una nota nota, permetterà di avviare un qualificato confronto a tutela dell’Istituzione e nell’interesse generale del Paese.

“Siamo molto orgogliosi della collaborazione avviata con la Camera dei deputati e di lavorare al rafforzamento delle capacità cyber di questa grande istituzione, nel rispetto delle prerogative costituzionali”, ha dichiarato Roberto Baldoni, Direttore Generale di ACN. “L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è impegnata, sin dalla sua costituzione, ad essere capo maglia di una rete nazionale di scambio informativo tesa a rafforzare, nell’interesse generale del Paese, la capacità di monitoraggio, prevenzione e risposta agli attacchi informatici verso l’Italia e le sue istituzioni. Per questo ci avvaliamo del supporto di realtà d’eccellenza come il nostro CSIRT Italia. Abbiamo previsto, inoltre, diversi progetti destinati ad innalzare le difese cibernetiche della Camera, individuati in maniera congiunta e che prevedono l’utilizzo di fondi nazionali o del PNRR. L’accordo, in linea con la Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, contiene anche iniziative di formazione per creare le necessarie competenze specialistiche e assicurare la diffusione di cultura cyber e dei rischi connessi al digitale”.

Soddisfazione dal Presidente Lorenzo Fontana: “Grazie a questa collaborazione, potenziamo le strategie nella gestione e nel contenimento delle minacce cibernetiche attraverso la realizzazione di sinergie, l’aggiornamento e la formazione del personale”.

La collaborazione si inserisce in un contesto globale in cui la minaccia cyber si è fatta sempre più forte e in cui la collaborazione e il confronto sulle strategie di rafforzamento diventano cruciali anche in considerazione del percorso di trasformazione digitale avviato dalla Camera nello svolgimento della sua funzione istituzionale.

In questo scenario, lo scambio di informazioni per il potenziamento dei servizi di gestione e contenimento delle minacce cibernetiche, la realizzazione di sinergie attraverso la definizione di buone pratiche e l’aggiornamento e la formazione del personale rivestono una straordinaria importanza.