Acer Bologna, i nuovi servizi di transizione digitale e cybersecurity

Nel corso del primo semestre 2025 sono proseguite le attività afferenti alla nuova convenzione tra Acer Bologna e Lepida, che includono anche quelle relative alla nuova filiera dei servizi RTD che Lepida, da qualche tempo, può fornire agli Enti Soci.

Nominata la figura di RTD, si stanno portando avanti le azioni mirate al rinnovamento della piattaforma gestionale di Acer Bologna, sia dal punto di vista architetturale che funzionale, percorso sul quale si è innestato anche l’interessamento di Regione Emilia-Romagna, che intende cogliere l’occasione per mettere a fattor comune, per tutte le Acer e gli Enti gestori, esperienze e soluzioni tecnologiche.

Particolare importanza riveste anche il percorso di incremento dei livelli di cybersecurity aziendale, tematica di grande rilevanza strategica per difendere il patrimonio informativo dell’Ente.

A tal fine, Acer Bologna ha aderito alla Direttiva Europea NIS2 ed è stato categorizzato come “ente importante” ai fini del rispetto di tale normativa.

È altresì proseguita la partecipazione al CSIRT-RER, utilizzandone i servizi e adottando le opportunità offerte dall’adesione alla convenzione Community Network ER.

