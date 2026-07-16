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Accordo Ue-San Marino-Andorra: via libera al mercato unico esteso e alla cooperazione

Accordo Ue-San Marino-Andorra: via libera al mercato unico esteso e alla cooperazione

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Accordo Ue-San Marino-Andorra: via libera al mercato unico esteso e alla cooperazione Adnkronos

(Adnkronos) – Il Consiglio dell’Ue, l’istituzione che riunisce gli Stati membri dell’Ue, ha autorizzato oggi la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Ue e Andorra e San Marino, un accordo di associazione globale che copre diverse aree politiche.  

Per Thomas Byrne, sottosegretario irlandese per gli Affari europei, l’accordo “aprirà la strada a un partenariato più forte, reciprocamente vantaggioso e lungimirante. L’accordo salvaguarda il mercato unico dell’Ue e fornirà certezza giuridica, porterà benefici ai cittadini e garantirà la prosperità futura in tutta la regione e in Europa nel suo complesso”. 

L’accordo di associazione prevede la partecipazione dei due piccoli Paesi a un mercato interno allargato omogeneo, in condizioni di parità di concorrenza e nel rispetto delle stesse regole del resto dell’Ue.  

Sono inclusi anche i servizi finanziari: l’accesso al mercato interno in questo settore sarà progressivo e dipenderà dal superamento di una verifica della solidità dei quadri normativi e di vigilanza dei due Paesi, con un ruolo delle autorità di vigilanza europee nella valutazione e nel monitoraggio. 

 

Nello stesso tempo, l’accordo di associazione istituirà un quadro per sviluppare e promuovere il dialogo e la cooperazione in settori di interesse comune, come ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, tutela dei consumatori, cultura o cooperazione regionale. 

L’accordo tiene conto anche della situazione particolare di Andorra e San Marino, nonché delle loro specificità derivanti dalla vicinanza con gli altri Stati membri dell’Ue, dalla loro geografia, dalle loro dimensioni e dalla loro popolazione relativamente ridotta. 

La pre-firma dell’accordo misto da parte degli Stati membri è prevista per settembre. La Commissione Europea firmerà quindi l’accordo a nome dell’Ue. Dopo la firma, il Consiglio richiederà il consenso del Parlamento Europeo, prima che il fascicolo ritorni al Consiglio per la conclusione formale dell’accordo. 

I negoziati per un accordo di associazione con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino sono iniziati nel 2015. Nel settembre 2023, Monaco e la Commissione hanno deciso di sospenderli. Sono proseguiti, invece, con Andorra e San Marino e si sono conclusi positivamente nel dicembre 2023.  

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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