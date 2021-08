Grazie all'accordo, bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky possono vedere via satellite e 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League oltre che della prestigiosa Supercoppa UEFA trasmesse da Amazon Prime Video, a partire dalla prossima stagione e per il triennio 2021/2024.

Sky annuncia un accordo triennale con Amazon che permetterà a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League oltre che della prestigiosa Supercoppa UEFA trasmesse da Amazon Prime Video, a partire dalla prossima stagione e per il triennio 2021/2024. Questi match si aggiungono alle 121 partite di UEFA Champions League già disponibili su Sky.

Grazie a questo accordo, che rafforza la partnership tra Sky e Amazon avviata lo scorso dicembre, i clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici – avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, attivo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

Questo nuovo accordo amplia l’offerta delle Coppe Europee disponibile per i bar e gli hotel abbonati a Sky che,per il triennio 2021-24, include quindi tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League.

Primo appuntamento da non perdere sul nuovo canale via satellite Prime Video Sportsbar: la Supercoppa Europea in programma l’11 agosto alle ore 21 in cui si sfideranno Chelsea e Villareal.