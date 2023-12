Accordo FS Italiane e Almaviva per la mobilità sostenibile

Una partnership per promuovere soluzioni digitali nel settore dei trasporti e della logistica in ambito internazionale e nazionale.

È l’obiettivo della Lettera d’Intenti siglata da Ferrovie dello Stato Italiane, anche tramite la società controllata FS Technology, e il Gruppo italiano di innovazione digitale Almaviva.

L’intesa è stata firmata da Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo FS Italiane, Marco Iacomussi, Amministratore Delegato di FS Technology e Marco Tripi Amministratore Delegato di Almaviva alla presenza di Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane e Alberto Tripi, Presidente di Almaviva.

La Lettera d’Intenti prevede la costituzione di un Consorzio tra FS Italiane, FS Tech e Almaviva, con l’obiettivo di proporre soluzioni digitali, tra le quali Traffic Planning & Management, Transport Planning & Management, Digital Twin & State Health Monitoring Infrastructure, Multimodal Integrate Mobility (incluso il Mobility As a Service – MaaS),Ticketing, Infomobility, sui mercati internazionali nei quali si prevedano importanti piani di investimenti sulle infrastrutture di trasporto. Inoltre, con riferimento invece al mercato nazionale, il Consorzio potrà proporre progetti a supporto di settori strategici per il Sistema Paese, finalizzati alla realizzazione e gestione di piattaforme digitali di rilevanza nazionale a servizio della mobilità sostenibile, del turismo, del monitoraggio delle infrastrutture di trasporto e della logistica intermodale.

“La Lettera d’Intenti siglata da Ferrovie dello Stato Italiane con Almaviva rappresenta un’opportunità – spiega Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo FS Italiane – poiché permetterà di offrire all’estero e in Italia servizi tecnologici che contribuiranno a migliorare il sistema dei trasporti, in continuità con il processo di trasformazione digitale programmato nel nostro piano industriale decennale, favorendo nel contempo il processo di insourcing delle competenze e tecnologie core.”

“La partnership con FS dà l’avvio a una nuova sfida condivisa con un player di primo piano con cui collaboriamo da decenni che ci rinnova così la sua fiducia – commenta Marco Tripi, Amministratore Delegato di Almaviva -. Una conferma della distintività e competitività internazionale della piattaforma MOOVA,soluzione made in Italy tecnologicamente avanzata che rappresenta una nuova generazione di sistemi per soddisfare esigenze crescenti di mobilità sostenibile, di flessibilità dei servizi, in ecosistemi complessi, con vincoli di efficienza operativa ed interoperabilità tra molteplici soggetti”.

La partnership tra il Gruppo FS, player multimodale nazionale e internazionale della mobilità e Almaviva, leader italiano nell’Information & Communication Technology, consentirà ad FS di consolidare il proprio ruolo di portatore d’eccellenza del made in Italy all’estero nel settore dei trasporti, di accelerare lo sviluppo di piattaforme digitali che possano favorire modalità di trasporto delle persone e delle merci più efficienti, efficaci e sostenibili a beneficio della collettività.

Almaviva, attraverso l’accordo che valorizza la consolidata collaborazione commerciale e industriale con il Gruppo FS, punta ad accelerare il proprio obiettivo di internazionalizzazione esportando tecnologia italiana avanzata e distintiva, ovvero la piattaforma MOOVA per la mobilità integrata, per favorire modalità di trasporto sostenibili, turismo, monitoraggio delle infrastrutture (ferrovie e strade), logistica intermodale e servizi più funzionali ai viaggiatori.