Accordo Croazia-Beretta: a Obrovac nascerà una fabbrica di munizioni

(Adnkronos) – Un memorandum d’intesa tra il governo croato, il gruppo Beretta Holding e un investitore finanziario per la costruzione di una fabbrica di munizioni di piccolo calibro in Croazia è stato firmato oggi a Zagabria.

A firmare l’accordo preliminare sono stati il vice primo ministro e ministro della Difesa Ivan Anušić, il presidente e amministratore delegato del gruppo Beretta Holding, Pietro Gussalli Beretta, e l’investitore finanziario Ivan Kapetanović.

Prima della firma, il primo ministro Andrej Plenković ha affermato che i lavori per la stesura del memorandum sono in corso da oltre un anno, descrivendolo come il primo passo verso la costruzione della fabbrica di munizioni a Obrovac, nella Dalmazia del nord, nella contea di Zara.

“Beretta Holding è un’azienda a conduzione familiare italiana, ma è essenzialmente un’azienda globale, con 500 anni di continuità e tradizione nel settore della produzione di armi. Questo accordo segna l’inizio di una partnership strategica a lungo termine tra la Croazia e Beretta Holding”, ha dichiarato Plenković, aggiungendo che il progetto si inserisce in un contesto più ampio di investimenti nel settore della difesa.

Il memorandum d’intesa rafforzerà ulteriormente la sicurezza, l’industria, le esportazioni e lo sviluppo tecnologico della Croazia, ha affermato.

Plenković ha sottolineato la scelta di un partner di grande reputazione per il progetto, ricordando l’aiuto fornito da Beretta alla Croazia durante la Guerra d’Indipendenza croata del 1991-1995.

“Non lo abbiamo dimenticato – ha aggiunto Plenkovic – e lo apprezziamo. Ora si apre una nuova dimensione di questa cooperazione nel contesto di una Croazia indipendente e libera, vincitrice della Guerra d’Indipendenza, membro della Nato, dell’Ue, dell’area Schengen e dell’Eurozona, e che presto entrerà a far parte dell’Ocse”.

Il premier ha affermato che è estremamente importante che “l’ecosistema dell’industria della difesa venga potenziato attraverso una partnership di un tipo che la Croazia non ha mai avuto prima”.

Plenković ha anche osservato che l’azienda croata Dok-Ing ha recentemente compiuto un importante passo avanti, attirando l’azienda tedesca Rheinmetall. “Questo progetto sarà una partnership che rafforzerà ulteriormente gli investimenti nella contea di Zara”, ha dichiarato Plenković, aggiungendo che la regione beneficerà di nuovi investimenti e posti di lavoro, creando opportunità per un ulteriore sviluppo.

Il primo ministro ha affermato che i lavori proseguiranno sulle fasi successive del progetto, ma non ha specificato quando inizieranno i lavori di costruzione dello stabilimento o quando saranno completati.

L’amministratore delegato di Beretta Holding Group, Pietro Gussalli Beretta, ha affermato che il progetto rappresenta un investimento a lungo termine. La sua famiglia, ha detto, crede in questo tipo di investimenti, aggiungendo che il loro impegno nel progetto in Croazia non è finalizzato a soddisfare esigenze a breve termine.

Beretta ha ringraziato il governo per il suo sostegno, affermando di sperare che la firma dell’accordo segni il punto di partenza dell’investimento. Ha affermato che il progetto avrebbe portato benefici sia al mercato europeo che a quello globale e che la sua azienda farà tutto il possibile per sostenerlo.

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