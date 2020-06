Al via le collaborazioni degli enti locali con Regione Emilia-Romagna e Lepida per la messa a punto della modulistica edilizia sull’Accesso Unitario e per gli aspetti tecnici di integrazione con il sistema gestionale di back office.

Mentre l’emergenza COVID-19 ha fatto registrare una significativa flessione nel numero delle pratiche SUAP, proseguono a pieno ritmo le attività per l’avvio dell’utilizzo della piattaforma di Accesso Unitario per la compilazione e invio telematico delle pratiche di trasformazione edilizia e per la dismissione della piattaforma SiedER.

Oltre al Comune di Ravenna, che sta collaborando con Regione Emilia-Romagna e con Lepida per la messa a punto della modulistica edilizia sull’Accesso Unitario e per gli aspetti tecnici di integrazione con il sistema gestionale di back office, si è aggiunto anche il Comune di Reggio Emilia, il principale Ente utilizzatore di SiedER.

Federica Del Conte, Assessore del Comune di Ravenna con deleghe a Urbanistica, Edilizia privata, Rigenerazione urbana, che segue da vicino tutte le attività, dichiara che “il Comune di Ravenna è lieto di essere tra i primi Enti sperimentatori dei servizi dell’Accesso Unitario per l’edilizia, è un passo importante per offrire un nuovo servizio digitale a cittadini e imprese per la presentazione delle pratiche, in sostituzione delle attuali modalità di invio via PEC e della consegna cartacea. Si tratta di una digitalizzazione per la semplificazione e per l’efficientamento della gestione delle pratiche e la riduzione dei costi”.

Lepida sta supportando il Comune di Reggio Emilia anche nell’analisi dei processi e degli strumenti attualmente adottati per la ricezione e gestione delle pratiche edilizie, al fine di individuare soluzioni interoperabili con Accesso Unitario, in grado di garantire significativi miglioramenti nella digitalizzazione e nell’efficienza dei processi del Comune.

Alex Pratissoli, Vicesindaco del Comune di Reggio Emilia e Assessore alla Rigenerazione urbana e del territorio, con deleghe a Pianificazione urbanistica del paesaggio, Progetti urbani, Patrimonio edilizio precisa che “l’utilizzo della piattaforma di Accesso Unitario per l’edilizia rappresenta un tassello fondamentale in un processo di concreta semplificazione, fortemente voluto dal Comune di Reggio Emilia, a favore del settore, anche nell’ottica di rilancio post emergenza sanitaria. Stiamo lavorando, insieme a tutti gli attori coinvolti nel settore dell’edilizia, su una trasformazione digitale del procedimento edilizio, con l’obiettivo di ridurre oneri e tempi di presentazione e gestione delle pratiche edilizie”.

Dal punto di vista tecnico, le attività di sperimentazione stanno permettendo la messa a punto di alcuni aspetti di integrazione con i sistemi di back office e l’aggiornamento delle specifiche di integrazione con Accesso Unitario, oltre al perfezionamento della configurazione degli interventi e della modulistica edilizia unificata.

Inoltre, Lepida è impegnata anche nella progettazione e realizzazione di nuove funzionalità basate sulle esigenze espresse dai servizi regionali competenti e che saranno arricchite dai risultati delle sperimentazioni menzionate.