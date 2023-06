Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. Esiste in Italia dal 2016 e consente a chi lo possiede di effettuare l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione tramite smartphone, pc o tablet, utilizzando un’unica identità digitale. Dal suo lancio a oggi sono state erogate 35 milioni di identità SPID (per la precisione 34.964.803 al 30 aprile 2023). Nel 2022 le identità digitali erogate avevano già superato quota 33,5 milioni e avevano portato a oltre un miliardo di accessi tramite SPID (quasi il doppio rispetto ai 570 accessi del 2021).

Nel 2021 le identità SPID hanno superato i 20 milioni

Questi numeri danno l’idea di come l’identità SPID sia diventata sempre più diffusa in Italia, con un’accelerazione che si è verificata principalmente tra il 2020 e il 2021. Ad aprile del 2016, anno del lancio, erano state appena 38.700 le identità SPID erogate. Nello stesso mese del 2017 sono diventate 1,3 milioni e ad aprile 2018 hanno superato quota 2,3 milioni. Nel medesimo mese del 2019 hanno sfiorato i 4 milioni di unità, mentre nel 2020 hanno superato quota 6,5 milioni. Ma l’anno della svolta è stato il 2021: ad aprile di quest’anno le identità SPID erogate hanno sfondato quota 20 milioni, per poi arrivare a quasi 30 milioni nell’aprile dell’anno seguente.

Gli Identity Provider accreditati sono 11

Per ottenere le credenziali SPID bisogna rivolgersi a uno dei gestori di identità digitale abilitati da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), i cosiddetti Identity Provider, scegliendo tra modalità gratuite o a pagamento. Al momento sono 11 i gestori di identità digitale abilitati. Si tratta di Aruba, EtnaID, InfoCert ID, ID InfoCamere, Lepida ID, Namiral ID, Poste ID, SpidItalia, SielteID, TeamSystem ID e Tim ID. Le credenziali rilasciate da ciascuno di questi fornitori hanno la stessa validità. Per effettuare il riconoscimento ai fini del rilascio delle credenziali è possibile rivolgersi di persona negli uffici dei gestori di identità digitale o agli sportelli delle amministrazioni pubbliche che hanno attivato questa procedura. Oppure svolgere la pratica via webcam, grazie a un operatore online o tramite un selfie audio-video, tramite Carta d’identità elettronica e app o attraverso la tessera sanitaria o firma digitale.

Lo SPID “batte” CIE e App IO

Prendendo a riferimento il gennaio 2023, come ultimo periodo di aggiornamento dei dati, si scopre che l’identità SPID ha raggiunto numeri perfino superiori a quelli della Carta d’identità elettronica. A fine 2022, come dicevamo all’inizio, le identità SPID erogate erano 33,5 milioni (di cui 6 milioni nel corso di quell’anno); a dicembre 2022, invece, le CIE rilasciate erano leggermente di meno, 32,7 milioni (di cui 7 rilasciate nel corso dell’anno). Numeri simili li ha fatti registrare anche l’App IO, l’applicazione gratuita gestita da PagoPA per facilitare il rapporto tra cittadini italiani e pubblica amministrazione. A fine 2022 l’App IO aveva collezionato 32 milioni di download.

I livelli di sicurezza

L’identità SPID si compone di credenziali diverse, a seconda del tipo di livello di sicurezza necessario per effettuare l’accesso. Il primo livello consente di accedere ai servizi online semplicemente con nome utente e password. Per il secondo livello, oltre a nome utente e password, l’accesso SPID richiede anche un codice temporaneo, da ricevere tramite SMS o app. Infine, il terzo livello, che quindi garantisce una sicurezza superiore, prevede nome utente, password e un supporto fisico di autenticazione (come una smart card).

SPID, il rinnovo delle convenzioni

Ultimamente si è parlato molto di SPID, in merito all’ipotesi della sua dismissione da parte del governo e dell’idea di unificare SPID e CIE in un nuovo strumento di identificazione. In particolare, l’argomento è stato all’ordine del giorno ad aprile 2023, mese in cui scadevano le convenzioni con i gestori. Convenzioni che sembrava fossero sul punto di non essere rinnovate. Alla fine, il governo ha approvato un emendamento al decreto Pnrr e stanziato risorse per 40 milioni di euro. L’intervento permetterà di garantire il servizio almeno fino al 2025. I fondi sono un contributo per i gestori dello SPID, che potranno così adeguare le infrastrutture tecnologiche al fine di mantenere operativo il servizio. Nel biennio 2023-2025, quindi, l’identità SPID continuerà a essere uno strumento chiave per l’autenticazione online e l’accesso ai servizi. Anche se all’orizzonte si profila un avvicendamento: proprio nel 2025 dovrebbe essere la Carta d’identità elettronica, in conformità di quanto previsto dall’Unione Europea, a sostituire le funzioni dello SPID.

I dati si riferiscono al 2023

Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale