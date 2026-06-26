ESA e Commissione europea aprono la European Flight Ticket Initiative a nuovi operatori: più concorrenza e autonomia per l’accesso europeo allo Spazio

L’Europa accelera sulla costruzione di una filiera autonoma per l’accesso allo Spazio. L’Agenzia spaziale europea (Esa) e la Commissione europea hanno infatti aperto una nuova finestra di candidatura rivolta ai fornitori di servizi di lancio europei interessati a entrare nella European Flight Ticket Initiative, il programma che sostiene l’impiego di vettori europei per il lancio di missioni dedicate alla dimostrazione e validazione in orbita di nuove tecnologie spaziali.

L’iniziativa rappresenta uno degli strumenti con cui Bruxelles ed Esa intendono rafforzare la competitività dell’industria spaziale europea, aumentando le opportunità per gli operatori del settore e, soprattutto, consolidando la capacità del continente di raggiungere autonomamente l’orbita terrestre.

Le aziende interessate a partecipare alla nuova selezione dovranno presentare la propria candidatura entro il 17 luglio 2026.

In un contesto geopolitico sempre più complesso, caratterizzato dalla crescente competizione internazionale e dalla necessità di garantire indipendenza nelle infrastrutture strategiche, la disponibilità di servizi di lancio sviluppati e operati in Europa è infatti considerata una priorità politica oltre che industriale. La Commissione cerca di riproporre qui il modello “made in Eu” e “Buy european” che altrove ha avuto meno fortuna.

Secondo Catherine Kavvada, direttore responsabile dell’area “Secure and Connected Space” presso la DG DEFIS, la direzione generale dell’UE per industria della difesa e spazio, “il programma IOD/IOV, iniziativa congiunta della Commissione europea e dell’ESA, è arrivato a una fase in cui estendere la Flight Ticket Initiative a nuovi fornitori di servizi di lancio è una scelta tanto opportuna quanto vantaggiosa. Ci aspettiamo che questa opportunità attragga le aziende che stanno sviluppando capacità di lancio in Europa, creando nuove occasioni di volo per le missioni di dimostrazione e validazione in orbita. Questo contribuirà a sostenere l’innovazione, rafforzare l’ecosistema spaziale europeo e, in ultima analisi, portare benefici ai cittadini dell’Unione europea”.

Il bando. Prima parte: i fornitori di servizi di lancio. Per l’Italia c’è Avio

La European Flight Ticket Initiative nasce per mettere in contatto la domanda di lanci istituzionali con l’offerta delle aziende europee del settore. In particolare, il programma finanzia il trasporto in orbita dei satelliti appartenenti alle missioni In-Orbit Demonstration e In-Orbit Validation (IOD/IOV), dedicate alla sperimentazione nello Spazio di tecnologie innovative che, una volta validate in condizioni operative reali, potranno essere impiegate in future missioni commerciali o istituzionali.

Per raggiungere questo obiettivo, ESA ha pubblicato una nuova call for proposals articolata in due parti. La prima riguarda la costituzione di un framework contrattuale destinato ai fornitori di servizi di lancio. Ottenere questo contratto quadro rappresenta il requisito necessario per poter competere nelle successive assegnazioni delle missioni previste dall’iniziativa. L’invito è rivolto alle aziende europee che prevedono di disporre di una capacità operativa di lancio entro il 2028, ampliando così il numero di operatori ammessi rispetto alla prima selezione effettuata nel 2024.

Attualmente fanno già parte del programma quattro aziende che avevano superato la precedente procedura competitiva: Avio, protagonista italiana del settore e costruttrice del lanciatore Vega; la tedesca Isar Aerospace; la spagnola PLD Space; e Rocket Factory Augsburg (RFA), anch’essa con sede in Germania. Con la nuova apertura, ESA e Commissione europea puntano ad allargare ulteriormente il mercato, favorendo l’ingresso di nuovi attori capaci di contribuire allo sviluppo di una capacità europea di accesso allo Spazio più ampia, resiliente e competitiva.

“Oltre a rafforzare la concorrenza nel mercato europeo dei lanci, la Flight Ticket Initiative rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra la Commissione europea e l’Esa, che uniscono le proprie competenze per garantire all’Europa un accesso allo Spazio autonomo e sostenibile – ha dichiarato Andrea Tullj, responsabile dei servizi di lancio dell’Esa – coinvolgendo sia gli operatori già affermati sia le nuove realtà del settore e affidando loro missioni IOD/IOV, l’iniziativa apre il mercato e crea nuove opportunità per i fornitori europei di servizi di lancio”.

Il bando, parte seconda: a chi affidare i lanci delle prossime sei missioni

La seconda parte del bando riguarda invece l’assegnazione concreta delle prossime opportunità di lancio. Sono infatti pronte sei missioni appartenenti al quinto lotto del programma IOD/IOV, già selezionate attraverso una precedente procedura e ora in attesa di essere affidate ai vettori che risulteranno vincitori della competizione.

A presentare offerte potranno essere sia gli operatori già inseriti nel framework sia le nuove aziende che riusciranno a ottenere il contratto quadro attraverso la procedura appena aperta.

Il meccanismo dei cosiddetti flight ticket consiste proprio nell’assegnazione di queste opportunità di lancio ai fornitori europei selezionati.

Il finanziamento proviene congiuntamente dal programma Horizon Europe della Commissione europea e dal programma Boost! dell’ESA, dedicato al sostegno della nascente industria europea dei servizi di trasporto spaziale. La combinazione dei due strumenti consente di sostenere contemporaneamente la domanda istituzionale di lanci e la crescita dell’offerta industriale europea, creando un mercato più stabile e prevedibile per i nuovi operatori.

Obiettivo costruire un mercato unico dei lanci

Il valore strategico dell’iniziativa va ben oltre il semplice sostegno economico ai lanci. Negli ultimi anni l’Europa ha dovuto confrontarsi con la temporanea indisponibilità di alcuni sistemi di accesso allo Spazio, con il ritiro del lanciatore Soyuz dal Centro spaziale della Guyana Francese e con una competizione sempre più intensa da parte di operatori internazionali. La stessa collaborazione con la Nasa, che tuttora resta in piedi, ha cambiato natura e ha attraversato fasi critiche nell’ultimo anno.

In questo scenario, costruire un mercato europeo dei lanci più diversificato significa ridurre la dipendenza da partner esterni, aumentare la resilienza delle infrastrutture spaziali e garantire alle future missioni istituzionali e commerciali la disponibilità di vettori sviluppati e operati all’interno del continente.

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