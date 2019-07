Abruzzocrea. Garanzia fino all’80% per l’accesso al credito delle MPMI

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

L’Avviso è rivolto a facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese, privilegiando prioritariamente quelle meritevoli ma razionate nell’accesso al credito bancario.

L’Avviso interviene anche a supporto della ripresa delle attività produttive dei territori ricompresi nell’area del cratere sismico.

Soggetti beneficiari

I destinatari finali sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, (MPMI), ovvero una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa che al momento dell’erogazione del prestito abbiano la sede legale o una unità operativa nella Regione Abruzzo.

Le Micro, Piccole e Medie Imprese che al momento dell’erogazione del prestito garantito, abbiano la sede legale o una unità operativa in uno dei comuni ricadenti nei territori del Cratere sismico abruzzese.

Tipologie di spese ammissibili

L’intervento di garanzia dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto e potrà essere richiesto sui finanziamenti a breve e medio termine, concessi dalle Banche convenzionate, finalizzati in particolare:

a) alla realizzazione di programmi di investimento;

b) al sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start-up;

c) a sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che intraprendono un programma di sviluppo aziendale.

Il finanziamento può sostenere investimenti comprendenti l’acquisto di terreni non edificati e di terreni per un importo non superiore al 10% del prestito sottostante.

Entità e forma dell’agevolazione

La garanzia è rilasciata alle Banche per un importo massimo garantito non inferiore al 50% e non superiore all’80% dell’importo di ciascuna operazione finanziaria erogata. La garanzia è rilasciata previo versamento, da parte dei Destinatari Finali, del premio di garanzia pari al 2,85% dell’importo garantito dal Fondo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria e di gestione della garanzia.

Scadenza

30/06/2023 salvo esaurimento anticipato delle risorse.