A2a: Scavuzzo (Milano), ‘azienda che crea valore lo fa sotto molti profili’

(Adnkronos) – “Si prova grande soddisfazione davanti alla creazione di valore” di un’azienda perché “è anche un valore sociale, ambientale e di creazione di posti di lavoro, in un’Italia che ha bisogno di poter guardare al futuro con ottimismo”. Lo afferma Anna Scavuzzo, vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana e Educazione Comune di Milano, in occasione della presentazione, nel capoluogo lombardo, del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano di A2a.

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