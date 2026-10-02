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A2a: Scavuzzo (Milano), ‘azienda che crea valore lo fa sotto molti profili’

A2a: Scavuzzo (Milano), ‘azienda che crea valore lo fa sotto molti profili’

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A2a: Scavuzzo (Milano), ‘azienda che crea valore lo fa sotto molti profili’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Si prova grande soddisfazione davanti alla creazione di valore” di un’azienda perché “è anche un valore sociale, ambientale e di creazione di posti di lavoro, in un’Italia che ha bisogno di poter guardare al futuro con ottimismo”. Lo afferma Anna Scavuzzo, vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana e Educazione Comune di Milano, in occasione della presentazione, nel capoluogo lombardo, del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano di A2a. 

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Redazione Key4biz

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