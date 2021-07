Intervento della viceministra Alessandra Todde alla Conferenza annuale della Camera di Commercio di Spagna in Italia, presieduta da Gianluca Landolina.

Un’occasione non secondaria se vista nel quadro delle relazioni antiche tra i due Paesi e nel fatto che ambedue rappresentano un ideale asse che potrebbe bilanciare in chiave panmediterranea il corrispondente patto franco-tedesco.

Interessi comuni tra i due Paesi

“Per me è un onore essere qui oggi ed è un’opportunità per rilanciare una nuova stagione di collaborazioni ed investimenti tra i nostri due Paesi – ha esordito la viceministra Alessandra Todde – Quest’incontro arriva in un momento speciale, nella fase di ripartenza post pandemia, con nuove sfide che sfide che nessun paese può immaginare di affrontare da solo”.

“Per me è un’occasione speciale perché il mio impegno istituzionale arriva dopo quattro anni in cui ho vissuto e lavorato a Madrid. Sono stati anni importanti perché ho avuto la possibilità di conoscere a fondo e di apprezzare le eccellenze del mondo dell’impresa e della finanza del vostro paese.

La Spagna e le vostre imprese sono degli investitori molto importanti per il nostro paese questo governo vuole impegnarsi per valorizzare e consolidare questa relazione.”

Il contesto del Next Generation EU e l’innovazione

“Questo non è un impegno tattico ma si inquadra nella messa a terra del PNRR in Europa -ha specificato la viceministra Todde – In questo senso l’Europa chiede a tutti i paesi dell’Unione, di valorizzare le risorse importanti messe a disposizione dal programma Next Generation EU con iniziative mirate a sviluppo e innovazione in chiave Cross Border.

L’innovazione è al centro del nuovo progetto che sta prendendo corpo nei confini dell’Unione Europea, per consentire alle imprese dei nostri paesi di raggiungere dimensioni chiave per essere competitivi in un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso.

Il futuro è alle porte e non ammette tentennamenti o ritardi ed è per questo motivo che l’incontro di oggi della Camera di Commercio Italo Spagnola cade nel momento giusto.

Vediamo sempre con favore operazioni si mercato atte ad accelerare i processi di innovazione e di raggiungere i livelli di competitività necessari.

E ora uscire dalla pandemia

“La pandemia ha accelerato la necessità di transizione digitale ed ecologica che sono i due pilastri del processo di rinnovamento dell’Europa.

Da donna – ha concluso la viceministra Alessandra Todde – con un ruolo istituzionale mi batto affinché le donne abbiano sempre più presenza e responsabilità nelle società che voi cosi prestigiosamente rappresentate.