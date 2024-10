A Stati Generali dell’Innovazione il premio europeo All Digital Weeks 2024

Prosegue il cammino di affermazione europea dell’associazione, attiva nella Trasformazione e Competenze Digitali, che si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il premio per la migliore campagna All Digital Weeks in Europa

All Digital, associazione europea che rappresenta le reti e stakeholder di competenza digitale, ha organizzato per il quindicesimo anno consecutivo le All Digital Weeks, rilevante campagna di sensibilizzazione paneuropea,sostenuta dalla Commissione UE, sulle competenze digitaliper l’inclusione, l’empowerment e l’occupazione. Coinvolgendo partner e organizzazioni nazionali e internazionali in tre settimane primaverili di eventi su tutto il territorio Europeo, ha supportato sinora oltre 1,5 milioni di personea connettersi online o migliorare le proprie competenze digitali.

Dopo l’incoraggiante successo della campagna All Digital Weeks 2023, nella quale l’Italia si è aggiudicata entrambi i premi in palio – migliore campagna nazionale e migliore evento (Digital Health Literacy,DHL) –, Stati Generali dell’Innovazione è stata riconfermata nel ruolo di Coordinatrice Nazionale per l’Italia della campagna All Digital Weeks 2024 (13-31 maggio 2024), avente lo scopo – tra l’altro – di focalizzare gli aspetti di democrazia digitale, partecipazione civica e responsabilità sociale alla luce delle allora imminenti Elezioni Europee (6-9 giugno 2024).

Come punto di coordinamento nazionaledella campagna, SGI si è concentrata su (i) massimizzare l’impatto e la visibilità delle organizzazioni partecipanti sulle competenze, la formazione e le applicazioni digitali; (ii) creare un dialogo tra responsabili istituzionali, stakeholder ed esperti in materia di formazione digitale; (iii) promuovere l’identificazione e diffusione di progetti e iniziative UE sul miglioramento delle competenze e applicazioni per la trasformazione digitale.

Il Quadro Europeo delle competenze digitali (“DigComp framework”) definisce le competenze digitali come una “combinazione di conoscenze, abilità e attitudini” (knowledge, skills & attitudes, KSA) che implica “l’uso sicuro, critico e responsabile delle tecnologie digitali e il loro impegno nell’apprendimento, nel lavoro e nella partecipazione alla società”. Sono state definite cinque aree di intervento (alfabetizzazione su informazione e dati, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza, problem solving), nelle quali è possibile effettuare una autovalutazione del livello di competenza digitale sulla base delle citate KSA. Ad es. il tool online MyDigiSkills – creato sotto licenza Creative Commons da All Digital in base ai risultati del progetto DigCompSAT del Joint Research Center (JRC) della Commissione Europea – propone un test (82 domande) di circa 20 minuti, alla fine del quale viene prodotto un rapporto sul proprio livello di competenza digitale. La versione italiana di MyDigiSkills è curata da Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, per combattere il divario digitale e promuovere la formazione sulle tecnologie del futuro.

L’evento di lancio internazionale delle All Digital Weeks 2024 è stato organizzato a Bruxelles il 14 maggio 2024, coinvolgendo responsabili politici, stakeholder dell’educazione digitale e membri di All Digital sugli otto “core themes” della campagna:

Digital Skills for employment, entrepreunership and innovation — reskilling and up-skilling for all from basic to advanced skills Digital Skills in “Equity, Diversity and Inclusion’’ – from basic to advanced (migration, democratisation, gender gap, ethnicity) DigComp, DigCompEdu and Digital Skills Certifications — MyDigiSkills, European Digital Skills Certificate, DigComp Hub Digital media literacy and disinformation Cybersecurity and safer internet Digital Skills for Environment and Sustainability — Twin Transition, GreenComp, Sustainable Development Goals (SDG) Digital Skills for specific sectors — education, cultural & creative industries, transportation, health, … The application of AI (Artificial Intelligence) in education and training

Gli eventi italiani hanno coperto sostanzialmente tutti gli otto temi chiave della campagna indicati sopra. Laddove possibile, gruppi di eventi con temi e contenuti coerenti sono stati connessi tramite fils rouges virtuali, creando “macro-eventi” costituiti da diversi “sotto-eventi” / panel scaglionati nel tempo, offrendo così una visione sfaccettata dei temi / argomenti principali. Ad esempio, (i) il tema dell’Intelligenza Artificiale è stato oggetto di diversi eventi “connessi” multidisciplinari. Come anche (ii) una serie di webinar “connessi” di esperti UNINFO sulla normazione ICT, che lungi dall’essere una questione “burocratico-formale”, si rivela un acceleratore dell’innovazione aperta, capace di bilanciare il potere delle grandi aziende favorendo il “level playing field”. Infine, (iii) una serie di eventi “connessi” sul tema della Salute, con l’assoluta necessità di Digital Health Literacy (DHL) a tutti i livelli — medici, personale sanitario, pazienti, caregiver, parenti, … L’attuazione di iniziative concrete di alfabetizzazione digitale pubblica impone di approfondire l’applicazione del DigComp frameworkin Sanità per l’intero ecosistema sopra menzionato, fino all’intera popolazione  e-skills for life for all.

Nel corso delle All Digital Weeks 2024 sono stati organizzati 725 eventi in Europa. In Italia, sotto il coordinamento di Stati Generali dell’Innovazione, sono stati organizzati 70 eventi. Questi hanno raggiunto oltre 63.000 persone con 124+ social media post (20.700+ LinkedIn, 40.000+ Facebook) e coinvolto oltre 6.750 partecipanti — in presenza, online o sul canale YouTube SGI.

Piuttosto rilevanti sono risultate le restituzioni / takeaway degli eventi. È fondamentale (i) sensibilizzare ed educare tutti i livelli della popolazione sui molteplici aspetti della trasformazione digitale (anche quelli più controversi); (ii) rafforzare i legami con il mondo dell’industria; (iii) stimolare la domanda concreta “dal basso” (bottom-up) di formazione digitale guidata da applicazioni di interesse sociale che migliorino la qualità della vita — salute, lavoro, intrattenimento, …

Fornire soluzioni digitali che migliorino la qualità della vita può stimolare più efficacemente una forte e consapevole domanda di formazione digitale, prerequisito per essere in grado di utilizzare tali applicazioni / servizi. Le priorità percepite in tal modo risultano ben più motivanti, per una concreta domanda di competenze digitali, rispetto a iniziative educative più “dottrinali” (top-down), svincolate da esigenze specifiche giorno per giorno e pertanto meno sentite come necessarie.

Sulla base dei risultati evidenziati nel Rapporto finale delle All Digital Weeks 2024, una giuria internazionale di esperti ha riconosciuto anche quest’anno a Stati Generali dell’Innovazione il ruolo di migliore Coordinamento Nazionale, assegnandoci il premio di migliore campagna All Digital Weeks (anche per il) 2024, nel corso del recente Summit of Engaged Digital Citizenship di Madrid (15-17 ottobre 2024), evento congiunto dell’annuale All Digital Summit e del Foro Derechos Digitales, che ha richiamato molte centinaia di partecipanti da tutta Europa.

