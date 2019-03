Tre licei romani inclusi nel progetto di EMCA, promosso da AFI, ANICA, FAPAV, MPA, Nuovo IMAIE, SIAE e UNIVIDEO, per avvicinare i giovani al mondo dell’arte e ai lavori creativi, per spiegare loro l’importanza della proprietà intellettuale e i danni della pirateria digitale.

Non c’è modo migliore per affermare la legalità e i diritti nella società che partire dalle scuole. Il progetto educativo “Rispettiamo la Creatività”, lanciato da EMCA (European Multimedia Copyright Alliance) e dai suoi partner AFI, ANICA, FAPAV, MPA, Nuovo IMAIE, SIAE e UNIVIDEO, ha scelto di partite proprio dalle scuole medie superiori per avvicinare i ragazzi ai concetti di diritto d’autore e ai diritti connessi alla proprietà intellettuale.

I giovani sono tra i principali consumatori di contenuti audiovisivi e musicali, tra film, serie tv e video di cantanti e band popolari. Per questo il progetto ha voluto incontrare tre licei di Roma, sfruttando i percorsi di alternanza scuola lavoro (o anche “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”).

In ciascuno degli appuntamenti – tutti ospitati da Nuovo IMAIE – dopo una panoramica sull’importanza e sul ruolo che i diritti di proprietà intellettuale svolgono a tutela e difesa delle professioni artistiche e delle industrie culturali ,presentata da Isabella Longo, coordinatrice EMCA, i ragazzi dei tre licei romani – Gassman, Kant e Plauto – hanno potuto ascoltare le testimonianze di esperti del settore e di testimonial presenti: dal ruolo della colonna sonora affrontato dall’editore e produttore Franco Bixio, al lavoro legato alla produzione musicale, illustrato dal Presidente AFI, Sergio Cerruti, fino alle conseguenze della pirateria digitale, approfondito da Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV, alle attività professionali legate alla produzione e distribuzione di opere filmiche raccontato da Nicoletta De’ Vecchi, Acquisitions and Sales Manager di VIDEA Spa, e al ruolo delle piattaforme digitali spiegato da Ciro Scala, Direttore acquisizione contenuti di Chili.

Particolarmente efficaci e apprezzati gli interventi degli artisti Roberto Ciufoli, Mirkoeilcane e Tommaso Zanello (in arte Piotta) che hanno voluto condividere con i ragazzi la loro esperienza personale e il loro percorso professionale nel mondo musicale e cinematografico.

ScuolAttiva, partner tecnico del Progetto “Rispettiamo la Creatività” ha inoltre dedicato uno spazio a tematiche relative alle diverse ed efficaci modalità di comunicazione, progettazione e realizzazione di un progetto didattico.

L’insieme dei temi affrontati nei diversi workshop, si legge in una nota congiunta relativa al progetto, “ha permesso ai giovani presenti di riflettere e confrontarsi su questioni di particolare attualità quale la necessità di garantire un giusto equilibrio tra la tutela del mondo creativo e il più ampio accesso ai contenuti digitali”.

Il valore dell’iniziativa, secondo gli organizzatori, è infatti quello di “fornire ai ragazzi dei licei le conoscenze e gli strumenti necessari affinché, a fine percorso, essi siano pienamente capaci di affrontare, attraverso la realizzazione di un prodotto didattico, una lezione sul rispetto della creatività e dei diritti dei suoi protagonisti che dovrà risultare attrattivo e coinvolgente per una platea di ragazzi di 12-14 anni”.

I tre licei romani coinvolti, infine, dovranno nei prossimi mesi organizzare speciali incontri in alcune Scuole Secondarie di Primo Grado, “con l’obiettivo di coinvolgere gli allievi più piccoli, attraverso divertenti momenti ludo-didattici da loro ideati e pianificati, sul tema dell’importanza della tutela delle opere creative e dell’uso legale delle nuove tecnologie”.