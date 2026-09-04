Le risorse annunciate da Valditara non bastano davvero per climatizzare le scuole, ma ci sono da considerare anche i costi legati a manutenzione e bollette. Ecco perché serve un piano pluriennale.

A scuola con il caldo, servono i condizionatori

Il caldo non molla la presa sull’Italia intera e gran parte d’Europa. In questi giorni è in corso una nuova pulsazione mediterranea dell’anticiclone subtropicale, più noto a tutti noi con il nome di anticiclone africano. Dopo tre mesi di caldo intenso e sempre con temperature fuori scala rispetto le medie degli ultimi venti anni, settembre esordisce con l’ennesima impennata dei termometri, proprio quando i ragazzi italiani devono rientrare a scuola.

Il problema, anche piuttosto grave, è che le scuole del Bel Paese sono tutte o quasi prive di condizionatori in classe. Secondo l’indagine di Tuttoscuola, in Italia 9 scuole su 10 sono prive di condizionatori e solo nella Città Metropolitana di Roma Capitale servono interventi per circa 8mila aule, per una spesa di 25 milioni di euro nella sola provincia di Roma.

I 20 milioni di Valditara bastano per comprare qualche dispositivo, non per rendere le scuole a prova di clima

Il contributo da 20 milioni di euro annunciato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, può rappresentare un segnale politico, ma è difficile considerarlo una risposta strutturale a un problema che riguarda salute, apprendimento e qualità dell’edilizia scolastica.

Il punto è semplice: raffrescare qualche aula non significa mettere in sicurezza il sistema scolastico dal caldo estremo. Per cambiare davvero il clima delle scuole servono investimenti pluriennali, progettazione tecnica, manutenzione costante ed efficienza energetica. Altrimenti, il rischio è quello di rincorrere l’emergenza con interventi tampone.

L’acquistodei dispositivi è solo il primo passo. Senza impianti adeguati, verifiche tecniche e costi di esercizio sostenibili, il rischio è di produrre una risposta parziale e disomogenea.

Quanto costa climatizzare davvero

Il costo della climatizzazione scolastica non coincide con il prezzo del climatizzatore. In un edificio scolastico, la spesa comprende almeno quattro voci: acquisto dei dispositivi, installazione, adeguamento degli impianti elettrici e gestione nel tempo.

Le differenze tra una scuola e l’altra sono enormi. Gli edifici nuovi possono essere già predisposti, mentre quelli più vecchi richiedono lavori più complessi, soprattutto dove mancano isolamento termico, infissi efficienti e impianti elettrici dimensionati per reggere nuovi carichi.

Legambiente, nel suo rapporto annuale “Ecosistema Scuola”, denuncia che il 40% degli edifici scolastici italiani è in classe energetica G o F.

In questo quadro, 20 milioni bastano al massimo per avviare una parte limitata degli interventi, ma non per coprire in modo organico il fabbisogno nazionale.

A Roma, come detto, si parla di circa 25 milioni di euro e “solo per le scuole superiori”. Questo dato rende evidente il divario tra il costo di un intervento localizzato e quello necessario per una strategia complessiva. Se una sola città arriva a una cifra superiore allo stanziamento ministeriale, è chiaro che il problema è di scala nazionale.

Il peso della manutenzione

La manutenzione è la voce più sottovalutata nel dibattito pubblico, ma spesso è quella che decide il successo o il fallimento di un progetto. Un condizionatore installato e poi trascurato perde efficienza, consuma di più e può diventare un problema sanitario invece che una soluzione.

Qui entrano in gioco costi ricorrenti: pulizia e sostituzione dei filtri, controlli periodici, verifiche dell’impianto, eventuali guasti, ricariche del gas refrigerante e interventi tecnici programmati. Sono spese che non si esauriscono una volta conclusi i lavori, ma accompagnano tutto il ciclo di vita del dispositivo.

C’è poi il capitolo energia. Raffrescare le aule significa aumentare i consumi elettrici, soprattutto nei mesi più caldi e negli edifici meno efficienti. Se le scuole restano energivore e poco isolate, la bolletta può diventare una zavorra strutturale per gli enti locali e per le stesse istituzioni scolastiche.

Salute, apprendimento e disuguaglianze

Il caldo in classe non è solo un fastidio stagionale. Può incidere sulla concentrazione, sulla qualità dell’apprendimento e sul benessere psico-fisico di studenti e personale scolastico. Nei periodi di caldo intenso, il problema colpisce soprattutto gli edifici più vecchi e le aree urbane più esposte.

Qui emerge anche un tema di equità. Le scuole meglio attrezzate tendono a offrire condizioni più favorevoli, mentre quelle in contesti fragili rischiano di restare indietro. Il risultato è una scuola a due velocità, in cui il diritto allo studio viene influenzato anche dalla qualità dell’edificio frequentato.

Per questo il caldo non va trattato come un’emergenza passeggera, ma come una delle conseguenze concrete del cambiamento climatico sull’istruzione. Il sistema scolastico deve adattarsi, e deve farlo con investimenti stabili, non con misure simboliche.

Il nodo politico

Il limite del provvedimento da 20 milioni sta tutto nel rapporto tra annuncio e fabbisogno. Sul piano comunicativo, il governo mostra di rispondere a un problema molto sentito dall’opinione pubblica. Sul piano sostanziale, però, la cifra sembra lontana da quella necessaria per una trasformazione reale.

La domanda da porre non è solo “quanti soldi sono stati stanziati”, ma “quale modello di scuola si vuole finanziare”. Una scuola che si limita a tamponare l’emergenza estiva, oppure una scuola che investe sulla qualità degli spazi, sull’efficienza e sulla resilienza climatica?

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz