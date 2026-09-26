A Pisa una nuova alleanza tra Università per valorizzare talento e mobilità sociale

(Adnkronos) – Il merito, la mobilità sociale e l’orientamento universitario come strumento di equità sono stati al centro della giornata conclusiva del progetto PNRR ‘MERITA –la rete per il talento’, svoltasi presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare la nuova edizione di MeMo, il programma di orientamento dedicato a studentesse e studenti con buoni risultati scolastici e i primi nella loro famiglia a conseguire una laurea – i cosiddetti first generation students, per i quali l’accesso all’università rappresenta non solo una scelta di studio, ma un vero passaggio di mobilità sociale.

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