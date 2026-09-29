A Milano l’evento di lancio dell’Osservatorio UniEticPMi sulle imprese nell’era Ai

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale entra sempre più nei processi aziendali e apre nuove sfide in termini di competenze, governance e responsabilità. A Milano il lancio dell’Osservatorio UniEticPmi ha riunito rappresentanti delle istituzioni, imprese ed esperti per discutere sulle applicazioni concrete dell’AI, sulla compliance, sulle infrastrutture tecnologiche e dell’impatto sul lavoro e sulla comunicazione. Al centro del confronto anche il ruolo della formazione e delle strategie necessarie per accompagnare una trasformazione sostenibile e consapevole.

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economia

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