»
»
A Milano la ‘World Tech Conference’, Fontana: “Momento importante per condividere idee

A Milano la ‘World Tech Conference’, Fontana: “Momento importante per condividere idee

di |
A Milano la ‘World Tech Conference’, Fontana: “Momento importante per condividere idee Adnkronos

(Adnkronos) – “E’ un grande piacere mandare i miei saluti all’apertura della conferenza World Tech Conference, un momento importante per condividere idee e creare connessioni utili per lo sviluppo tecnologico. Vorrei salutare gli organizzatori, gli illustri relatori e tutti gli ospiti. Soprattutto, voglio ringraziarvi per aver scelto Milano e Lombardia come luogo per questo evento importante”. Così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video messaggio all’apertura dei lavori della ‘World Tech Conference’ che si svolge a partire da oggi fino al 27 giugno porssimo a Milano. Si tratta di un appuntamento internazionale, organizzato da Micromegas Comunicazione, che trasformerà Milano e la Lombardia nella capitale europea dell’innovazione, del quantum e delle tecnologie strategiche del prossimo decennio. 

“La vostra scelta ci rende orgogliosi e ci mostra l’energia e l’appeal dell’ecosistema Lombardia, costruito in cooperazione tra istituzioni, centro di ricerca e innovazione, aziende e banche. Grazie a una politica industriale chiara e lungimirante la Lombardia è la regione leader in Italia per l’attrazione di investimenti esteri, – conclude Fontana – con grandi eccellenze anche nella tecnologia e nell’innovazione. Vogliamo continuare su questa strada e per questo motivo apprezziamo davvero momenti come questo, in cui idee e progetti per il futuro possono crescere. Grazie di nuovo per l’invito e vi auguro una succeso per la conferenza”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche