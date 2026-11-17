Lo spazio intergenerazionale inaugurato oggi mette a disposizione tecnologie, know-how e formazione per lo sviluppo di competenze digitali e trasversali.

È stato inaugurato oggi il quinto Sky Up Digital Hub. Lo spazio, dedicato alle comunità di Santa Giulia e Rogoredo, è un esempio concreto di cooperazione tra impresa e Terzo Settore per la cura di luoghi e persone. L’iniziativa nasce infatti dalla collaborazione tra Sky e la Portineria di comunità Parco Trapezio, luogo culturale e sociale aperto gratuitamente a tutti, per offrire alla comunità occasioni di apprendimento, incontro e partecipazione. Questo progetto rafforza il lavoro della Portineria di comunità Parco Trapezio come luogo di inclusione e sviluppo locale e conferma l’impegno di Sky Italia per promuovere l’inclusione digitale.

La Portineria di comunità Parco Trapezio, sostenuta da Fondazione Cariplo e in collaborazione con il Municipio 4 di Milano, è un punto di riferimento per il territorio, dove le persone possono condividere esperienze e trovare occasioni di attivazione sociale. Lo spazio fa parte della Rete nazionale delle Portinerie di comunità®, un progetto che sperimenta un nuovo modello di welfare di prossimità fondato sulla partecipazione, sulla condivisione e sulla valorizzazione delle relazioni e dei bisogni delle comunità.

In questo contesto, Sky Up Digital Hub nasce per ridurre il divario digitale in una comunità segnata da diverse fragilità. Il progetto si inserisce perfettamente nella visione della Rete nazionale delle Portinerie di comunità®: un modello in cui le persone vengono abilitate a prendersi cura di sé stesse.

Il Digital Hub metterà a disposizione device e tecnologie, tra cui computer, digital board per la didattica, attrezzature per la produzione audiovisiva, la TV Sky Glass e la connettività in 5G di Sky Mobile. Sarà uno spazio di incontro e di scambio tra generazioni, dove le persone del quartiere potranno ritrovarsi, imparare e sperimentare nuovi linguaggi. La tecnologia diventa così uno strumento di connessione, capace di favorire un dialogo vivo tra l’esperienza degli adulti e la creatività delle nuove generazioni.

In questo spazio, i dipendenti Sky metteranno a disposizione le loro conoscenze ed esperienze professionali in workshop e attività formative dedicate allo sviluppo di competenze digitali e trasversali. Gli incontri, rivolti a tutta la comunità, avranno l’obiettivo di promuovere un uso consapevole e responsabile del digitale, offrendo strumenti utili per orientarsi nel mondo di oggi e aprendo nuove prospettive per il futuro.

Antonio Damasco, Direttore Rete Italiana di Cultura Popolare dichiara: “Cosa sta accadendo dentro la prima Portineria di comunità a Milano è davvero virtuoso. Immaginare che in questi pochi metri quadrati si stanno concentrando le forze più attive del territorio era impossibile fino a meno di due anni fa. Da oggi si potrà venire a studiare, lavorare, connettersi al resto del mondo grazie a Sky.”

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “Il divario digitale non riguarda soltanto l’accesso alla tecnologia, è un fattore di disuguaglianza che rischia di lasciare indietro intere fasce della popolazione. Con Sky Up Digital Hub vogliamo contribuire a ridurre questa distanza, mettendo a disposizione strumenti, competenze e formazione per aiutare le persone ad affrontare il cambiamento in modo consapevole. La collaborazione con la Portineria di comunità Parco Trapezio ci permette di portare questo impegno in un territorio che ha un valore particolare per Sky, e di promuovere occasioni di incontro e partecipazione nel quartiere di Santa Giulia.”

Stefano Bianco, Presidente del Municipio 4, commenta: “Sky Up non è una semplice dotazione tecnologica, è un investimento sulla comunità. In un unico spazio mettiamo insieme due priorità del nostro Municipio: dare ai giovani strumenti concreti contro la povertà educativa e garantire ai nostri over 65 autonomia e inclusione digitale, che oggi è un vero diritto di cittadinanza. È un presidio sociale concreto, capace di abbattere le barriere digitali e unire generazioni diverse. Rafforza ulteriormente il modello di welfare di comunità che vogliamo: tecnologia che unisce i giovani e gli anziani e un’impresa, Sky Italia, che sceglie di abitare pienamente il quartiere al fianco della Portineria.”

Il nuovo Sky Up Digital Hub di Parco Trapezio si aggiunge agli altri quattro Hub già attivi a Milano e a Roma, realizzati da Sky in collaborazione con realtà del terzo settore e del territorio. Gli Sky Up Digital Hub si inseriscono nel programma di Gruppo Sky Up, che mira a promuovere l’inclusione digitale e un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie tra under 25 residenti in aree urbane svantaggiate e over 65.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz