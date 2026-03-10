ATLAS, associazione di categoria aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici per l’internazionalizzazione delle startup e delle imprese innovative, annuncia l’avvio operativo del Transatlantic Innovation Hub, il primo landing place italiano permanente a Manhattan dedicato all’accelerazione delle imprese nel mercato statunitense.

Il Transatlantic Innovation Hub a Manhattan, i vantaggi

Con sede al 417 Fifth Avenue, nel cuore di Manhattan, il luogo dove è nato l’unicorno FIGMA, l’hub rappresenta una risposta strutturale alla necessità di presidio continuativo degli Stati Uniti, primo mercato mondiale per innovazione e venture capital con oltre 170 miliardi di dollari investiti nel 2024 (50% del totale globale) e sede del secondo ecosistema startup più dinamico al mondo, dopo la Silicon Valley.

I servizi offerti

Il Transatlantic Innovation Hub, powered by ATLAS, nasce per superare il modello delle missioni temporanee e dei freddi spazi di coworking ed offrire alle imprese italiane una piattaforma di decollo verso il mercato americano. L’hub fornirà servizi di:

Landing operativo negli Stati Uniti : servizi concreti di atterraggio per imprese italiane ed europee, con presenza locale, supporto operativo, market intelligence e primo insediamento sul mercato USA;

: servizi concreti di atterraggio per imprese italiane ed europee, con presenza locale, supporto operativo, market intelligence e primo insediamento sul mercato USA; Lending4Landing (L4L) : iniziativa pensata per facilitare l’accesso a strumenti di sostegno finanziario per startup e imprese nella fase di insediamento, attraverso un accordo con una piattaforma selezionata di finanziamento regolamentata in ambito UE.;

: iniziativa pensata per facilitare l’accesso a strumenti di sostegno finanziario per startup e imprese nella fase di insediamento, attraverso un accordo con una piattaforma selezionata di finanziamento regolamentata in ambito UE.; Lead generation qualificata: sviluppo commerciale tramite network, introduzioni strategiche e supporto go-to-market per generare opportunità reali;

sviluppo commerciale tramite network, introduzioni strategiche e supporto go-to-market per generare opportunità reali; Incorporation e compliance: costituzione della presenza societaria negli USA e gestione degli adempimenti normativi, amministrativi e contrattuali.

Con l’obiettivo di ridurre i tempi e i rischi dell’espansione oltreoceano, l’iniziativa si inserisce in un contesto nazionale di crescita, ma ancora frammentato. In Italia risultano iscritte 11.788 startup innovative, mentre nel 2025 gli investimenti in venture capital hanno raggiunto 1,488 miliardi di euro (+32% sul 2024), cifra che resta però contenuta rispetto ai principali ecosistemi europei in rapporto al PIL. Dei sette unicorni italiani, cinque hanno completato round di fundraising o espansioni commerciali significative negli Stati Uniti.

Simone Tarantino nominato Managing Director dell’hub

ATLAS ha nominato Simone Tarantino Managing Director del Transatlantic Innovation Hub. Tarantino, con esperienza internazionale in ecosystem building e advisory strategico, guiderà lo sviluppo delle relazioni con investitori, acceleratori e corporate americani, coordinando i programmi di accesso al mercato.

“Il nostro approccio è operativo, non rappresentativo. Il Transatlantic Innovation Hub non è una vetrina, ma una piattaforma di execution radicata nell’ecosistema di New York: qui le connessioni diventano contratti, le conversazioni diventano partnership e la visibilità diventa capitale. Aiutiamo le startup e aziende italiane a validare il product-market fit negli Stati Uniti, costruire pipeline commerciali solide e accedere a capitale intelligente. Manhattan non è una destinazione simbolica per founder, è l’ecosistema più competitivo al mondo dove si dimostra, con i risultati tangibili, di poter giocare su scala globale“, ha dichiarato Simone Tarantino, Managing Director del Transatlantic Innovation Hub.

Community Manager in fase di finalizzazione

ATLAS conferma inoltre la chiusura imminente dell’accordo per il ruolo di Community Manager, figura strategica per strutturare la rete di founder, attivare programmazione continuativa e consolidare la community imprenditoriale sul territorio.

“Aprire un landing place permanente a Manhattan non è un investimento simbolico, ma una scelta strategica. Gli imprenditori italiani hanno talento e competenze tecnologiche, ma ​​si scontrano con barriere nell’accessoai grandi mercati per mancanza di infrastrutture di supporto. Questo hub mira a colmare quel gap: le startup che aderiscono al Transatlantic Innovation Hub, vengono affiancate in ogni fase: dal trasferimento alla crescita fino alla piena competitività in un luogo del mondo in cui si decide il futuro dell’innovazione globale”, ha commentato Tommaso D’Onofrio, Presidente di ATLAS.

Chi ha supportato l’iniziativa

ATLAS ringrazia il Consolato Generale d’Italia a New York, guidato dal Console Generale Giuseppe Pastorelli, per il dialogo costruttivo e il supporto alle iniziative che rafforzano la cooperazione tra gli ecosistemi italiano e statunitense. Un riconoscimento particolare va anche al Console Generale uscente Fabrizio Di Michele , la cui dedizione ha contribuito a consolidare le relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti nel settore dell’innovazione, ed alla Vice-Console Marta Mammana, che ha supportato fino dall’inizio l’iniziativa.

Il 24 marzo la conferenza stampa di presentazione, con diretta streaming

La presentazione ufficiale del Transatlantic Innovation Hub si terrà lunedì 24 marzo a New York, presso l’hub alle ore 10:00 (local time), con collegamento in videoconferenza presso la sede ATLAS di Roma, Via del Tritone 102, alle ore 15:00 (ora italiana).

Per saperne di più, visita il Transatlantic Innovation Hub

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz