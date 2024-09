Un college privato a Londra, il David Game College, è pronto ad aprire la prima aula nel Regno Unito dove le lezioni saranno condotte interamente da un’AI, senza la presenza di insegnanti umani.

Questo corso innovativo sarà riservato a 20 studenti di GCSE, che utilizzeranno piattaforme AI e visori di realtà virtuale per il loro apprendimento. Il sistema AI è in grado di adattare i piani di studio in base alle esigenze specifiche di ciascuno studente, identificando le aree di debolezza e fornendo un supporto mirato per migliorare le loro competenze.

Nonostante l’innovazione, l’idea ha suscitato critiche, con alcuni esperti che temono un futuro “senza anima e cupo” per l’educazione, poiché l’AI potrebbe disumanizzare il processo di apprendimento. Tuttavia, i sostenitori del progetto, come il co-preside del college, sostengono che l’AI possa offrire una precisione e una continuità di valutazione che superano quelle degli insegnanti umani.

Gli studenti, minorenni, non saranno proprio soli e senza adulti: tre assistenti tutor saranno comunque in classe a turno per sostenere, aiutare e controllare il gruppo. Costo del corso, in linea con le altre scuole: 27 mila sterline all’anno, più di trentamila euro.

