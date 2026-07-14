A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola

(Adnkronos) – A Kharkiv, in Ucraina, la metropolitana diventa un rifugio antiaereo, ma anche una scuola sotterranea che ospita circa 22mila bambini della città. Per loro, mentre si avvicina un altro anno scolastico, il World Food Program, l’agenzia Onu che si occupa di assistenza alimentare, assicura i pasti scolastici quotidiani così che i piccoli ricevano la giusta nutrizione per imparare e crescere.
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