»
»
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola

A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola

di |
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola Adnkronos

(Adnkronos) – A Kharkiv, in Ucraina, la metropolitana diventa un rifugio antiaereo, ma anche una scuola sotterranea che ospita circa 22mila bambini della città. Per loro, mentre si avvicina un altro anno scolastico, il World Food Program, l’agenzia Onu che si occupa di assistenza alimentare, assicura i pasti scolastici quotidiani così che i piccoli ricevano la giusta nutrizione per imparare e crescere. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche