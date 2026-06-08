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A Fondi spuntano i No-fibra. Dopo i No-5G i No-WiFi e i No-data center, ecco la versione “anti rete fissa” della protesta
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A Fondi spuntano i No-fibra. Dopo i No-5G i No-WiFi e i No-data center, ecco la versione “anti rete fissa” della protesta

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A Fondi spuntano i No-fibra. Dopo i No-5G i No-WiFi e i No-data center, ecco la versione “anti rete fissa” della protesta Telecoms

Dopo No-5G, No-Data Center e No-WiFi da Fondi, in provincia di Latina, arriva la protesta dei No-fibra. Resta da capire se si tratta di un gesto isolato o dell'inizio di una nuova ondata anti innovazione.

Se si pensava di avere visto tutto in termini di proteste anti-progresso nelle telecomunicazioni e nel digitale in genere non ci si era ancora fermati a Fondi, in provincia di Latina, dove è andata in scena la protesta contro la fibra ottica e gli sportelli stradali che ne contengono gli allacci. Lo riporta il quotidiano locale Latina Oggi,  che mostra la foto delle minacce anonime di un militante No-fibra che in un cartello scritto a mano su uno sportello stradale della Tim intima di spostarlo.

Le immagini, rapidamente circolate sui social e nelle chat cittadine, mostrano il manufatto avvolto dal nastro segnaletico e accompagnato da due cartelli. Sul primo si legge: “Per gli operatori Tim/Fibra. Forse non vi è chiaro: dovete rimuovere tutto!“. Sul secondo compare invece una frase ancora più esplicita: “Spostate queste radiazioni sotto le case di chi crede che non fanno male alla salute”.

Il messaggio parla chiaro: la fibra farebbe male alla salute

Non è chiaro se i #nofibra siano un gruppo organizzato o se tutto sia l’iniziativa di un singolo.

Fatto sta che dopo i No-5G, i No-WiFi, i No-data center (per non parlare a più ampio raggio dei No-Vax e dei mitici No-Tav) la protesta dei No-fibra ha risollevato il tema delle proteste contro le telecomunicazioni in genere, un settore troppo spesso finito nel mirino delle proteste senza alcuna motivazione concreta e scientifica.

Basti pensare alle miriadi di proteste contro antenne e impianti di comunicazione cellulare, che non fanno altro che rallentare la diffusione di nuovi servizi nel nostro paese. Il tutto perché qualche comitato di residenti non vuole l’antenna vicino a casa, ma nel contempo guai a toccargli lo smartphone.

In questo caso, la speranza è che quella dei no-fibra sia una boutade isolata, che si spenga subito e senza raccogliere ulteriori proseliti.

Già è difficile ottenere i permessi necessari per scavare e posare la fibra, l’ultima cosa che serve è una nuova ondata di proteste anacronistiche e immotivate contro la nuova rete ultraveloce.  

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L'autore

Paolo Anastasio

Giornalista e Content Manager, Key4biz

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