Fastweb è risultata aggiudicataria della gara Consip per la fornitura di servizi cloud di Amazon Web Services (AWS) destinati alla Pubblica Amministrazione italiana consolidando il proprio ruolo di partner strategico per la trasformazione digitale della PA.

L’aggiudicazione riguarda il Lotto 1 dell’Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud Infrastructure as a Service (IaaS) e Platform as a Service (PaaS) in modalità pubblica, bandito da Consip nell’ambito del Piano delle gare strategiche ICT per un valore complessivo di 150 milioni di euro, estendibili fino a 216 milioni di euro.

L’intero portafoglio di servizi certificati AWS

In qualità di fornitore certificato, Fastweb metterà a disposizione degli enti pubblici, attraverso l’emissione di un semplice ordine telematico sul portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione l’intero portafoglio di servizi AWS qualificati, suddivisi nelle 23 macrocategorie dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), in un quadro contrattuale certificato e immediatamente operativo, eliminando la necessità di predisporre bandi di gara specifici e accelerando significativamente i tempi di adozione di servizi cloud strategici.

Grazie al supporto di Fastweb le Pubbliche Amministrazioni potranno contare su strumenti concreti e conformi agli obiettivi del Piano Triennale per l’informatica nella PA per accelerare la propria transizione verso servizi digitali innovativi, sicuri e performanti.

“L’aggiudicazione della gara Consip per i servizi cloud AWS conferma il nostro ruolo di operatore di riferimento nel mercato ICT e partner certificato della Pubblica Amministrazione per la trasformazione digitale. Un riconoscimento che testimonia la nostra capacità di garantire standard elevati di affidabilità e performance attraverso continui investimenti in infrastrutture e tecnologie”, ha detto Augusto Di Genova, Chief B2B Officer di Fastweb + Vodafone.

Grazie alla collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS) Fastweb ha inoltre ottenuto nel 2025 la certificazione di AWS Premier Tier Services Partner, il livello più alto all’interno dell’AWS Partner Network, arricchendo ulteriormente la propria offerta Enterprise in ottica Multicloud.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz