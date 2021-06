A e Regolamento Ue. A. Ghiglia del Garante Privacy: “No a sorveglianza di massa”. Rivedi il webinar

“Intelligenza artificiale e riconoscimento facciale in real time, i vantaggi e i rischi del Regolamento europeo” è il titolo dell’executive webinar organizzato da Privacy Italia, Asso Dpo e Key4biz e trasmesso oggi 4 giugno dalle ore 11 alle 12:30 in live streaming per discutere della proposta di Regolamento europeo per introdurre in tutti gli Stati membri nuove regole e azioni per l’utilizzo o il divieto di sistemi di intelligenza artificiale.

Rivedi l’executive Webinar