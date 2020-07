Videointervista a Franco Bernabè su quarant’anni di capitalismo italiano. Pregi e difetti del rapporto tra dinamiche di mercato ed interventi pubblici nell’economia, guardando alle emergenze del presente e alla necessità di intervenire sui settori culturalmente strategici. Edito da Feltrinelli, il libro è già balzato ai primi posti in classifica.

Un’intervista video in cui Franco Bernabé racconta la sua narrazione dettagliata di quarant’anni di capitalismo italiano (e di economia globale), partendo da molto prima, dai tempi della nascita dell’IRI di Beneduce, per arrivare ai nostri giorni, da cui emergono richiami ad un rinnovato interventismo dello Stato nell’economia nazionale, ma anche un deficit di visione strategica che trasforma le esigenze del momento in vera e propria emergenza da cui si può uscire solo attraverso poche scelte precise.