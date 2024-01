Il Ceo di Nvidia in visita in Cina

Il viaggio di Huang arriva in un momento cruciale in cui i processori IA di Nvidia sono diventati fondamentali nella competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina.

Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, ha visitato la Cina per la prima volta in quattro anni, un tour che arriva mentre la rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina si intensifica.

Huang è stato visto negli uffici di Nvidia a Shenzhen, Shanghai e Pechino all’inizio del mese, ha riferito Bloomberg. Nel fine settimana sono stati pubblicati online immagini e video della sua interazione con il personale in abiti tradizionali. Lo scopo esatto della visita di Huang non è stato reso noto, in quanto le fonti non hanno potuto confermare la presenza di incontri ufficiali.

Il viaggio di Huang arriva in un momento cruciale in cui i processori IA di Nvidia sono diventati fondamentali nella competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Il CEO di Nvidia ha già avvertito in passato che le sanzioni statunitensi volte ad ostacolare la fornitura di chip IA alla Cina potrebbero spingere le aziende cinesi a crearne di propri, rappresentando così una minaccia alla supremazia tecnologica degli Stati Uniti.

Nvidia, il cui valore di mercato è triplicato nel 2023 grazie al suo significativo contributo al progresso dell’IA, ha visto le sue azioni salire di un ulteriore 20% quest’anno, segnalando la fiducia degli investitori in un dominio duraturo. Dopo il suo tour in Cina, Huang avrebbe effettuato il suo quarto viaggio a Taiwan in meno di un anno.

Azioni di Nvidia +246% in un anno

Nel 2023, le azioni di Nvidia hanno registrato un’impennata di quasi il 246% e il patrimonio netto di Huang ha raggiunto l’impressionante cifra di 44 miliardi di dollari, diventando così uno dei maggiori beneficiari dell’anno. L’impennata delle azioni è legata all’ottimismo degli investitori che vedono i chip di Nvidia alla guida della rivoluzione dell’IA.

In precedenza, in occasione dell’evento Ignite di Microsoft Corporation, Huang ha sottolineato l’importanza dell’IA, definendola “la transizione più significativa nella storia dell’informatica”. Ha affermato che sarà “più grande del PC, più grande del mobile e sarà più grande di Internet, di gran lunga”.