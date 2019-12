La corsa al 5G non farà che spingere in avanti la domanda di contenuti in 8K, soprattutto eventi sportivi live, come le Olimpiadi di Tokyo 2020, che saranno il trampolino di lancio della nuova tecnologia, ma anche media & entertainment in modalità “on demand” tra cui cinema e gaming.

La domanda di tecnologia 8K cresce di pari passo con il mercato dei nuovi televisori ad altissima risoluzione, soprattutto con gli schermi UHD di nuova generazione. Secondo uno studio di Markets and Markets, dedicato ai prodotti che saranno via via integrati con l’8K, dai monitor di pc e smartphone, ai televisori Oled o Qd-Lcd, fino ai contenuti, un’industria tutta da scoprire con focus su sport e gaming, il mercato della tecnologia 8K dovrebbe crescere con un tasso annuo (Carg 2019-2024) pari al 55,5%.

Oltre il 60% di questo mercato sarà rappresentato dall’Asia, quindi gli Stati Uniti e l’Europa, per un giro di affari stimato per l’anno in corso di 2,9 miliardi di dollari.

Il trend in crescita al Carg sopra indicato farà ulteriormente sviluppare il settore e, sempre secondo il Report di Markets and Markets, il mercato dedicato alla tecnologia 8K potrebbe raggiungere i 27 miliardi di dollari entro il 2024.

La corsa al 5G, inoltre, non farà che spingere in avanti la domanda di contenuti in 8K, soprattutto eventi sportivi live, come le Olimpiadi di Tokyo 2020, e media & entertainment in modalità “on demand”, con l’aggiunta certamente anche di cinema, gaming e advertising.

L’Asia come detto sarà il mercato di rifermento e non poteva essere diversamente, visto che le principali aziende che si occupano di 8K sono coreane come LG Electronics e Samsung, giapponesi come Sharp, Canon, Sony e Panasonic. Proprio in Giappone e successivamente in Cina si attende la crescita maggiore della domanda di contenuti 8K su scala globale.

Sharp, ad esempio, al recente IFA di Berlino, ha presentato la nuova strategia di mercato che si affida da un lato al 5G e all’8K e dall’altro all’intelligenza artificiale e l’Internet delle cose (quest’ultima coppia prende l’acronimo di AIoT).

Il video, come più volte ribadito anche al recente 5G Italy di Roma, è considerato la killer application della rete 5G e allo stesso tempo della tecnologia 8K, con un occhio alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, quando le gare saranno riprese in tecnologia 8K e i contenuti distribuiti grazie al nuovo standard delle telecomunicazioni mobili.

Qualcosa di simile è accaduto infine anche in occasione degli Open di Francia dello scorso settembre, con Orange, France Télévisions e la Federazione francese di tennis che hanno collaborato per offrire la prima trasmissione televisiva in 8K degli incontri trasmessi in diretta grazie al 5G di Orange dallo stadio Roland-Garros.