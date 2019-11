Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

L’applicazione delle nuove tecnologie intelligenti all’universo industriale è, almeno in Italia, limitato alle grandi realtà. Oggi le medie e piccole industries hanno, però, la possibilità di rimanere aggiornate e di continuare a essere rilevanti sul mercato grazie alla cosiddetta “democratizzazione” tecnologica che alcuni strumenti consentono.

Il settore metallurgico

Piattaforme gestionali, come Sap Business One, se implementate con gli ultimi tool tecnologici (esistono alcune società specializzate nella personalizzazione di tali piattaforme per esigenze particolari) sono lo strumento giusto e vincente nella corsa all’innovazione rapida e a costi contenuti.

Oggi, è fondamentale avere il controllo pieno, chiaro e puntuale dei processi gestionali in ogni tipologia di processo produttivo (colata gravitazionale, in conchiglia o a terra, con impianti automatici e manuali, con pressofusione ed estrusione), e per qualsiasi metallo (leghe ferrose quali ghise e acciai, leghe non ferrose come alluminio, zama, magnesio, etc.).

La verticalità degli strumenti a disposizione è a matrice essenzialmente tecnica; partendo dalla programmazione produttiva, questi seguono analiticamente tutti i cicli per rilevarne l’efficacia, evidenziando tutte le eventuali non conformità di processo e prodotto.

Da questo punto di vista, è essenziale la gestione dello scarto nella produzione; questo valore, molte volte inutilizzato e sprecato, può invece fare la differenza tra efficienza e problematiche di gestione.

Le 8 smart Technology

È quindi fondamentale l’integrazione dei processi gestionali e dei dati di produzione e gestione con gli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione; l’obiettivo è la realizzazione di un’azienda intelligente;

1. Sicuramente fondamentale è l’integrazione dell’IoT (Internet of Things) ai singoli impianti per ottenere parametri di analisi puntuali e precisi.

Questi, correlati con i dati gestionali, forniscono alla direzione della Fonderia un cruscotto completo di dati (KPI), grafici ed elaborazioni statistiche percentuali indispensabili al controllo integrale dell’intero processo;

2. Sul tema della realtà aumentata, è stata studiata un’applicazione che sfrutta occhiali smart nel settore della logistica e dell’immagazzinaggio delle attrezzature, al fine di guidare gli operatori nei processi di picking. L’obiettivo è migliorare il processo logistico, per ridurre sprechi di tempo e per massimizzare il raggiungimento dei risultati;

4. Il machine learning, per esempio, può essere utilizzato per individuare, a fronte di più disegni e progetti, quali siano simili o già realizzati, in modo da rendere più efficiente la gestione della commessa;

5. L’intelligenza artificiale applicata al visual computing permette di identificare attraverso una telecamera la tipologia di materiali e rifiuti nel processo di fusione, in modo da prevenire errori e problemi;

6. Sempre utilizzando gli algoritmi, è possibile analizzare il proprio database clienti per identificare profili e prospect, identificando inoltre sui business social network i clienti potenziali simili;

7. La blockchain può essere utilizzata per dare garanzia internazionale ai dati del controllo qualità, creando una data room dedicata;

8. L’utilizzo della stampa 3D risulta già pienamente operativa in molte imprese. In particolare viene utilizzata per la produzione di anime dei processi fusori: ciò garantisce una produzione di alta qualità, andando a realizzare copie esatte e precise che portano a una notevole riduzione degli scarti e al perfezionamento dei risultati sul prodotto finito.

Questi sono temi di notevole importanza, che devono trovare rapida applicazione all’interno di una Fonderia che voglia mantenersi moderna e al passo coi tempi, e che desideri essere competitiva in un mercato sempre più complesso.