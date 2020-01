7 trend per la Digital Transformation

Sette trend per delineare i principali fattori alla base della digital transformation nel 2020. Li ha messi in fila MuleSoft, individuando le tendenze principali nel mondo del tech e le conseguenze che avranno sul mondo dell’industria.

Connettere la consumer experience

Le imprese devono rispondere in maniera sempre più pressante all’esigenza di banda larga per la fornitura di esperienze sempre più personalizzate per i consumatori, siano essi i loro stessi clienti, i fornitori, i dipendenti, gli sviluppatori o i partner. Secondo i dati diffusi da MuleSoft, il 69% dei consumatori dice che una customer experience senza connessione li potrebbe portare a scegliere un altro fornitore. Il 71% dei decisori IT interpellati considera la customer experience come uno dei principali obiettivi nelle iniziative di digital transformation, e il 93% dei business leader considera la fornitura di servizi affidabili di customer experience come un fattore rilevante a livello di business generale. Tuttavia, soltanto il 36% dei decisori IT dichiara che la loro organizzazione fornisce una customer experience completamente connessa attraverso tutti i canali.

Business basato sui dati

Liberare e analizzare i dati è alla base di ogni trasformazione digitale. Le imprese mettono i loro dati al lavoro per migliorare la customer experience. Snellire le attività, e lanciare velocemente nuovi prodotti e servizi. Abbattere i vecchi silos di dati è un processo legato direttamente alla digital transformation delle imprese, in particolare quelle di medie dimensioni.

Intelligenza Artificiale e machine learning

Le organizzazioni investono sempre più in capacità di AI per rendere più veloce e personalizzare il customer service, per ridurre i pregiudizi umani, e migliorare così la produttività. Apprendono nel contempo che il valore dell’AI e del machine learning è direttamente correlato alla qualità dei dati che vengono utilizzati. Perché i sistemi di Intelligenza Artificiale diano i loro frutti, è quindi necessario che le aziende aprano i loro silos e forniscano ai sistemi stessi tutti i dati disponibili.

Multi-cloud computing

La maggior parte delle aziende oggi gira in ambienti multi-cloud, ma gestire questo tipo di ambienti è complesso, soprattutto quando si tratta di spostare carichi di lavoro di applicazioni fra diversi ambienti cloud. Lo sviluppo di applicazioni API e la cosiddetta “containerizzazione” sono due potenziali soluzioni a questo problema.

Allearsi con l’IT per potenziare il business

Per massimizzare le sue potenzialità la tecnologia, le organizzazioni stanno posizionando sempre più l’IT fra gli abilitatori principali di business. Secondo l’indagine, i dipartimenti IT stanno sperimentando una crescente pressione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali ma nel contempo sono impegnati nel disbrigo delle attività di tutti i giorni, il che risulta in risultati deludenti per quanto riguarda il completamento dei progetti.

Co-creazione di valore con stakeholder esterni

I business migliori creano un effetto rete costruendo ecosistemi collaborativi che coinvolgono partner, clienti e stakeholder esterni. Quando il business viene sconvolto da qualche nuova tecnologia o dall’avvento di nuovi concorrenti, a fare più fatica sono le aziende legacy. Molto semplicemente, sono queste le aziende meno preparate a sviluppare nuovi prodotti e servizi in un clima di incertezza. Meglio quindi un atteggiamento aperto e proattivo, pronto a cogliere le suggestioni di soggetti esterni.

Alimentare la performance di business con le API

Le API per la creazione di business sono sempre più produttive, registrano fatturati in crescita e hanno ampio spazio di crescita ma devono essere facilmente riutilizzabili e messe in produzione per dispiegare tutto il loro valore. Le Api riutilizzabili sono un fattore chiave di utilizzo efficiente per le aziende.

