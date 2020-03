7 consigli per sfruttare al meglio la connessione di casa

L’Ofcom, il regolatore britannico, ha lanciato una campagna per sfruttare al meglio le connessioni fisse e mobili in questo periodo di grande consumo di banda larga dovuto alle misure di contenimento del virus.

1. Per chiamare meglio il fisso o usare il WIFI

Per decongestionare le reti mobili, il primo consiglio è quello di usare il fisso o al limite il WIFI per telefonare. Altrimenti, è sempre possibile chiamare via internet tramite Facetime, Skype o Whatsapp.

2. Tieni l router lontano da altri dispositivi

Tieni il router lontano da altri dispositivi e da apparecchi che funzionano in modalità wireless. Telefoni cordless, monitor per bambini, lampade alogene, stero e speaker per computer, Tv e altri tipi di monitor possono tutti condizionare il funzionamento del router se sono troppo vicini.

Anche il forno a microonde può penalizzare la qualità del segnale WIFI. Per questo non usare il forno a microonde mentre fai delle videochiamate, mentre guardi dei video in HD o mentre stai facendo qualcosa di importante online. Infine, metti il tuo router preferibilmente su un tavolo o uno scaffale piuttosto che sul pavimento e tienilo accesso.

3. Diminuisci la domanda sulla tua connessione

Più dispositivi sono connessi al tuo WIFI, minore sarà la velocità. Spesso smartphone e tablet continuano a lavorare in background, è per questo che spegnere la ricezione del WIFI di questi device quando non li stai usando.Usare la voce invece del video consuma molto meno; per chiamare si può decidere di farlo in orari inconsueti. Sarà anche utile bilanciare il consumo della famiglia, diversificando gli orari delle diverse attività (streaming HD, gaming videochiamate) in orari diversi. Fare il download è meglio che vedere un contenuto in streaming.

4. Meglio il fisso del mobile

Per ottenere le migliori velocità, usare un cavo ethernet per connettere il tuo pc direttamente al router piuttosto che usare il WIFI.

5. Metti il router direttamente nella presa del telefono

6. Effettua i test di velocità per misurare la tua linea a banda larga

Misura qual è la velocità effettiva a cui stai navigando. In Italia c’è uno strumento di Agcom, gestito dalla FUB (Fondazione Ugo Bordoni), che si chiama Misura Intenet sia per il fisso sia per il mobile. Pe determinare la velocità media conviene effettuare i test in orari diversi.

7. Chiedi consiglio al tuo provider

Se la tua connessione non funziona bene come dovrebbe, puoi chiedere consiglio al tuo fornitore, anche sul sito. Il call center potrebbe essere spesso occupato anche per il coronavirus.