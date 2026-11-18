Il Ministero dell’Informazione e della Tecnologia di Pechino ha dato il via libera all’avvio di otto programmi pilota di sviluppo del 6G in altrettante regioni del paese. L’obiettivo è testare sul campo nuove soluzioni tecnologiche legate al nuovo standard di comunicazione wireless.

Pechino e Shangai fra le aree prescelte

Le otto regioni sono ubicate sui territori di Pechino, Hebei, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Hubei e Guangdong.

Lo ha reso noto il ministero, sottolineando che l’obiettivo delle sperimentazioni è rafforzare il coordinamento fra pubblica amministrazione centrale e locale, per migliorare le tecnologie 6G in ambito industriale, tecnologico e applicativo.

Ambiti specifici di sviluppo riguarderanno i nuovi terminali, componenti chiave, sistemi operativi e internet satellitare.

Comunicazioni immersive

Le diverse regioni studieranno inoltre le potenziali applicazioni in aree che includono le comunicazioni immersive, la produzione industriale, l’intelligenza incorporata (embodied intelligence), l’economia e in particolare settore marittimo intelligente.

Il ministero ha detto che rafforzerà il coordinamento con le autorità locali, fornirà orientamenti alle regioni pilota ed effettuerà valutazioni periodiche per promuovere l’innovazione e lo sviluppo del 6G, contribuendo ad accelerare la creazione di “nuove forze produttive di qualità”.

L’iniziativa si inserisce nel contesto degli sforzi della Cina per consolidare i propri vantaggi nelle comunicazioni di nuova generazione. Attualmente, il Paese è leader mondiale nello sviluppo del 5G, potendo contare sulla più ampia infrastruttura di rete 5G a livello globale, con milioni di stazioni base installate su tutto il territorio nazionale e una quota predominante delle connessioni 5G nel mondo.

Rispetto al 5G, il 6G è in grado di offrire prestazioni superiori da 10 a 100 volte in termini di velocità di trasmissione, latenza e affidabilità. Si prevede che la sua copertura si estenderà in modo fluido attraverso i domini aereo, spaziale, terrestre e marittimo, dando vita a una rete globale onnipresente.

Resta da capire quali bande di frequenza saranno destinate allo sviluppo massivo del nuovo standard.

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