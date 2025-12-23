Il presidente Trump ha chiesto agli attuali utenti della banda 7 Ghz (7.125-7.4 GHz) di cominciare a pensare ad un trasloco dei loro servizi per liberare le frequenze per un completo utilizzo del 6G commerciale.

Obiettivo 7 Ghz

L’obiettivo, si legge in un memorandum della Casa Bianca, è liberare la banda 7 Ghz per il 6G nel giro dei prossimi 12 mesi.

Ma non è tutto, perché la Casa Bianca ha avviato uno studio urgente per altre due bande di spettro considerate critiche, vale a dire la banda 2.69-2.9 GHz e la 4.4-4.94 GHz nel quadro di in più ampio piano di riallocazione delle frequenze sempre in ottica 6G.

Il Memorandum ordina al Segretario di Stato e agli altri membri dell’Amministrazione di promuovere la leadership americana nel 6G attraverso impegni diplomatici.

Vincere la gara 6G

Il presidente Trump sta prendendo misure decisive per vincere la corsa globale al 6G.

Le reti 6G forniranno la base per far funzionare tecnologie all’avanguardia del prossimo decennio, tra cui IA, robotica, tecnologie impiantabili e molti altri progressi. Offrirà inoltre velocità di connessione molto più elevate, latenza ultra-bassa e maggiore capacità dati.

Il Working Families Tax Cuts Act del presidente Trump riflette l’impegno degli Stati Uniti a vincere la corsa al 6G e a essere leader globale nello sviluppo di tecnologie che si basano sul 6G, mettendo all’asta lo spettro necessario per le reti di prossima generazione.

Il piano di riallocazione dello spettro identificato in questo Memorandum darà alle aziende americane e alleate la certezza immediata di cui hanno bisogno riguardo a quali bande saranno disponibili per pianificare lo sviluppo della rete 6G.

