Donald Trump vuole vincere la corsa globale al 6G e per fare ciò ha bisogno di 600 Mhz di nuove risorse spettrali per garantire il nuovo standard di comunicazione wireless, in arrivo non prima del 2030 (anche se punta al 2028).

Donald Trump vuole vincere la corsa globale al 6G e per fare ciò ha bisogno di 600 Mhz di nuove risorse spettrali per garantire il nuovo standard di comunicazione wireless, in arrivo non prima del 2030. E’ quanto emerge dalla Legge di Bilancio Usa, la “One Big Beautiful Bill” approvata da pochi giorni da Camera e Congresso.

Trump ha appoggiato una clausola del disegno di legge per mettere all’asta 600 MHz di spettro.

Banda 3 Ghz e 6 Ghz escluse dall’asta

Il disegno di legge esclude la banda inferiore dei 3 GHz (3,1-3,45 GHz) e la banda dei 6 GHz.

Nonostante l’esclusione della banda inferiore dei 3 GHz, la CTIA – la principale associazione delle telecomunicazioni americane – sta sollecitando l’approvazione del “One Big Beautiful Bill Act”.

Trump punta sul primato usa nel wireless

“Dobbiamo mantenere il nostro status di leader mondiale nel Wi-Fi, 5G e 6G, connettendo ogni americano alle migliori reti del mondo, garantendo al contempo la sicurezza di tutti“, ha scritto il presidente sui social media.

Sembra proprio che otterrà ciò che desidera. La scorsa settimana, la Commissione Energia e Commercio della Camera dei Rappresentanti ha tenuto una riunione fiume per esaminare il disegno di legge di conciliazione del bilancio federale, che includeva un quadro per l’apertura all’asta di 600 MHz di spettro, generando 88 miliardi di dollari attraverso la riautorizzazione dell’autorità della FCC in materia di aste di spettro.

La industry delle Tlc Usa voleva la banda 3 Ghz

L’industria delle telecomunicazioni wireless, in particolare tramite la CTIA, ha cercato di ottenere più spettro nella banda inferiore dei 3 GHz da mettere all’asta, ma la legislazione escluderebbe dall’asta la banda 3,1-3,45 GHz, così come la banda 5,925-7,125 GHz, nota anche come banda dei 6 GHz, riservata al Wi-Fi.

Non è chiaro se la banda dei 6 GHz sia mai stata seriamente presa in considerazione, ma la banda inferiore dei 3 GHz è certamente al centro del dibattito da anni, essendo occupata dal Dipartimento della Difesa (DoD) e con la CTIA che ha fatto pressioni per ottenerne una porzione per gli operatori di telefonia mobile.

Il sito specializzato Fierce Wireless ha chiesto alla CTIA chiarimenti sull’esclusione dello spettro a 3 Ghz nel disegno di legge, ma non ha ricevuto risposta. A quanto pare, la formulazione attuale non crea problemi.

“L’industria delle telecomunicazioni sollecita una rapida approvazione del One Big Beautiful Bill Act. Le disposizioni cruciali in materia di spettro e tasse contenute in questa legge consentiranno all’industria delle telecomunicazioni di investire, creare posti di lavoro, stimolare la crescita economica e garantire il vantaggio competitivo dell’America nell’innovazione”, si legge in una nota dell’associazione.

Banda 3 Ghz destinata al Golden Dome?

Uno dei motivi per cui la banda inferiore dei 3 GHz è stata esclusa dall’asta è che il Dipartimento della Difesa probabilmente intende utilizzarla per il sistema di difesa missilistica Golden Dome, ordinato da Trump a gennaio.

Oltre a queste esclusioni, il Congresso sta concedendo un margine di manovra significativo all’amministrazione Trump per trovare una soluzione che consenta di individuare i 600 MHz tra le bande da 1,3 GHz e 10 GHz, come ha osservato l’analista di New Street Research, Blair Levin, in un rapporto per gli investitori pubblicato oggi.

“Il Congresso sta lasciando tutti i dettagli importanti alla Casa Bianca, alla NTIA e alla FCC”, ha scritto.

La maggior parte del suo rapporto si concentrava sulla pubblicazione della valutazione del Congressional Budget Office (CBO) per le aste dello spettro previste dalla legge di conciliazione. Il CBO ha stimato il valore di 600 MHz di banda a 88 miliardi di dollari, di cui soltanto 7,7 miliardi da raccogliere tra il 2025 e il 2029 e i restanti 80,3 miliardi tra il 2030 e il 2034. Ciò darà agli operatori di telefonia mobile tutto il tempo necessario per accumulare le proprie riserve finanziarie.

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