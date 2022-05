6G, per le reti del futuro parola d’ordine sostenibilità

La giornata in tre news.6G, la New York University ha organizzato un meeting virtuale per discutere delle reti di domani: sostenibilità ambientale e future applicazioni al centro del dibattito, con particolare attenzione al metaverso.Un report appena sfornato sul metaverso mette in luce il ruolo portante di questa nuova tecnologia per lo sviluppo futuro della fiorente industry del gaming, sempre più considerata come apripista di applicazioni trasversali in altri ambiti. Tlc in crisi, il messaggio del segretario generale nazionale della Fistel Cisl Alessandro Faraoni in vista dell’incontro al Mise con il ministro Giancarlo Giorgetti fissato per il 24 maggio.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.