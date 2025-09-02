6G, l‘Europa si sente già in ritardo prima di partire?

Il futuro del 6G sembra ormai tracciato a livello internazionale per quanto riguarda le frequenze e lo standard mobile in Usa, Cina e India. L’Europa al contrario è ancora indecisa.

Mentre il futuro del 6G sembra ormai tracciato a livello internazionale sia per quanto riguarda le frequenze sia per lo standard mobile in Usa, Cina e India l’Europa al contrario sta ancora tentennando.

L’industria della telefonia mobile, si legge in una interessante analisi sul quotidiano La Tribune, teme un compromesso con il WiFi e di conseguenza una riduzione delle prestazioni.

Donald Trump accende le tensioni anche sullo spettro radio

Donald Trump sa come esacerbare le tensioni, anche nel settore delle telecomunicazioni. L’episodio è passato inosservato, ma il pacchetto fiscale del One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), entrato in vigore il 4 luglio, riguarda anche le comunicazioni wireless. Il testo prevede la liberazione di 800 MHz di spettro entro il 2034 e l’assegnazione tramite asta per uso commerciale.

Il nodo del 6G

Anche se il 6G non è espressamente menzionato, l’idea è di riservarne una quota agli operatori di telefonia mobile quando la tecnologia sarà pronta. Si ricorda che secondo stime del mercato il 6G sarà di attualità a partire dal 2030. Per il momento, il 6G rimane confinato ai laboratori e le sue specifiche tecniche non saranno finalizzate prima del 2028. Ma questa decisione americana è stata sufficiente ad aumentare la pressione a livello internazionale.

Spettro radio, il pressing di Trump sulla industry

Donald Trump aveva già lanciato l’allarme il 20 maggio pubblicando questo messaggio sul suo social network Truth Social: “Dobbiamo mantenere il nostro status di leader mondiale nel Wi-Fi, 5G e 6G, connettendo ogni americano alle MIGLIORI reti del mondo, garantendo al contempo la sicurezza di tutti”.

Identificando le frequenze per il 6G, gli americani probabilmente influenzeranno i dibattiti di questo autunno alle riunioni dell’ITU, l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, l’agenzia Onu che si occupa di fissare le politiche internazionali sullo spettro radio. Gli Stati Uniti non sono gli unici a passare all’offensiva.

Cina e India non restano a guardare sui 6 Ghz

La Cina ha deciso molto tempo fa di assegnare parte della banda a 6 GHz, e anche l’India ha pianificato di assegnare la banda superiore a 6 GHz alla telefonia mobile. Ma in molti paesi del mondo, le domande continuano a porsi. La banda a 6 GHz dovrebbe essere assegnata al WiFi? O alla telefonia mobile e al futuro 6G? O a entrambe in modalità condivisa? Queste domande non erano all’ordine del giorno della Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni del 2023, responsabile del coordinamento dell’uso internazionale dello spettro, e quindi non sono state risolte.

6 GHz, una banda di frequenza d’oro

Se i 6 GHz sono così ambiti, è per le proprietà tecniche di questa cosiddetta banda intermedia. Offre un ampio spettro e quindi capacità, oltre a velocità di trasferimento dati elevate. Ideale per lo sviluppo del WiFi, oltre alle frequenze a 2,5 GHz, 5 GHz e 6 GHz, già utilizzate da questa tecnologia wireless. I suoi produttori stanno quindi tenendo d’occhio la parte superiore dei 6 GHz, situata tra 6.425 e 7.125 MHz. Il problema è che anche gli operatori di telefonia mobile stanno prendendo di mira questa parte superiore dei 6 GHz. Perché potrebbe offrire velocità interessanti e una buona copertura per il futuro 6G. Ma soprattutto, è l’unica potenzialmente disponibile.

Sopra i 6 Ghz Europa vincolata

Al di sopra dei 6 GHz alti, in Europa, siamo vincolati dalle frequenze riservate alla NATO e alle applicazioni scientifiche. Ancora più in alto, nelle bande superiori ai 15 GHz, costerebbe molto di più agli operatori perché richiederebbe di modificare l’architettura della rete mobile 5G aggiungendo antenne ripetitrici per ottenere la stessa copertura.

Queste argomentazioni sono avanzate dai produttori europei di apparecchiature, che negli ultimi mesi hanno intensificato i test per convalidare tecnicamente l’opzione a 6 GHz per il 6G.

Le telco chiedono lo spettro per il mobile

In attesa di una decisione, i produttori di entrambi i mercati sono ai ferri corti. Il 7 maggio, 12 operatori di telefonia mobile, tra cui Orange, Deutsche Telecom, Vodafone e Telefonica, hanno inviato una lettera alla Commissione Europea sollecitandola a rendere disponibile l’intera banda superiore a 6 GHz per la telefonia mobile. Il tono della lettera era severo: se la decisione venisse ritardata, mentre agli interessi tecnologici americani viene consentito di assicurarsi ulteriore capacità a 6 GHz, la competitività dell’Europa sarebbe minacciata. Ciò soffocherebbe il futuro potenziale economico delle imprese e della società europee e, in ultima analisi, eroderebbe l’influenza dell’Europa sul proprio futuro digitale e sulla competitività globale.

6 Ghz, i supporter del Wi-Fi chiedono la banda per sé

I professionisti del Wi-Fi hanno immediatamente risposto con una lettera indirizzata alla Vicepresidente Henna Virkkunen, Commissaria europea per la Sovranità Digitale. Firmata da 58 aziende e associazioni, la lettera chiede la banda ad alta frequenza a 6 GHz “senza restrizioni” per Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 e il futuro Wi-Fi 8. Senza spettro Wi-Fi aggiuntivo, le aziende europee saranno meno competitive a livello globale a causa dei costi più elevati della connettività wireless e del ridotto accesso alle nuove tecnologie. La mancanza di spettro aggiuntivo comprometterà anche l’efficacia dei principali investimenti effettuati nelle reti in fibra ottica. Amazon, Apple, Meta e Microsoft sono firmatari tramite il gruppo di pressione Dynamic Spectrum Alliance. Sono firmatari anche della Wi-Fi Alliance, il consorzio proprietario del marchio Wi-Fi, così come Google e molti produttori di dispositivi come Dell, Huawei, LG e Samsung.

Ma per i Gafam, 6 GHz è soprattutto la promessa di un Wi-Fi ultraveloce per i loro dispositivi wireless, console per videogiochi, visori per realtà virtuale e realtà mista e persino sistemi di intrattenimento per veicoli. Meta, l’ex apostolo del metaverso, è per questo motivo un attivista di lunga data a favore dei 6 GHz. Perché promuoverebbe l’uso del suo visore per la realtà virtuale Meta Quest, ma anche, perché no, dei suoi prossimi occhiali intelligenti Hypernova, attesi il mese prossimo.

Non c’è consenso sui 6 GHz tra i paesi dell’Unione Europea.

Alcuni sono più favorevoli al Wi-Fi, come Danimarca, Repubblica Ceca, Irlanda o gli Stati baltici. Altri sono più favorevoli alla telefonia mobile, come Francia, Spagna, Romania o Svezia. I paesi europei con aree urbane densamente popolate sono più tentati dalla telefonia mobile a causa delle tensioni sulle risorse di frequenza. E notiamo anche che i più atlantisti sono più ricettivi alle argomentazioni del Gafam. Il Radio Spectrum Policy Group (RSPG), che assiste la Commissione Europea, avrebbe dovuto prendere posizione prima dell’estate. Ma ha posticipato la scadenza. Tuttavia, la richiesta di contributi si chiuderà il 31 agosto. Dovremmo prendere sul serio le proteste degli operatori di telefonia mobile?

Il rapporto di Enrico Letta sul mercato europeo ha lanciato un primo allarme nell’aprile 2024. L’ex Primo Ministro italiano scrive nero su bianco che l’assegnazione della banda a 6 GHz per i servizi mobili sarebbe essenziale per lo sviluppo del 5G e servirebbe da base per il 6G. Sottolinea inoltre: “Uno sforzo unitario per mettere in comune le risorse e le competenze europee è fondamentale per garantire un ruolo di leadership nel processo di standardizzazione e per garantire che l’UE rimanga all’avanguardia in questa frontiera tecnologica critica”.

La condivisione è difficile a causa delle interferenze

Tra le altre soluzioni prese in considerazione dall’RSPG c’è la condivisione delle frequenze tra Wi-Fi e telefonia mobile. Tuttavia, un recente studio della Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT) dimostra che, sebbene ciò sia teoricamente possibile, l’implementazione sarebbe difficile a causa delle interferenze tra le due tecnologie. Anche se installate all’interno di edifici, le apparecchiature Wi-Fi rimarrebbero vulnerabili alle interferenze delle stazioni base mobili installate all’esterno. Una soluzione sarebbe quella di limitare la potenza delle antenne. Tuttavia, ciò avrebbe l’effetto di degradare la qualità del 6G, rendendolo quindi irrilevante. Un’altra opzione che sembra essere.

Un’altra opzione che sembra essere al momento favorita dall’RSPG: riservare 160 MHz della banda inferiore al Wi-Fi e circa 400 MHz al 6G. Questo rischia di scontentare tutti, perché ognuno otterrebbe solo una piccola fetta della torta e quindi prestazioni ridotte. Se dovesse condividere la banda a 6 GHz con il Wi-Fi, le conseguenze sarebbero disastrose, sostengono i supporter del 6G: le prestazioni sarebbero inferiori rispetto ad altre grandi regioni del mondo. Con il rischio di disinvestimento dall’ecosistema in Europa. La risposta dell’RSPG è prevista per novembre.

