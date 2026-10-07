6G, la rete del futuro per l’intelligenza artificiale (Report BCG)

Dal 5G al 6G: la prossima rivoluzione della connettività

Il 6G è il prossimo grande passo nella evoluzione delle reti mobili. Dopo aver cambiato il modo in cui persone, imprese e organizzazioni comunicano e usano i servizi digitali, il 5G sta aprendo la strada a una nuova generazione di connettività, che dovrebbe arrivare sul mercato tra il 2029 e il 2030.

Il passaggio al 6G non sarà soltanto un aumento della velocità di connessione. La nuova rete sarà costruita per sostenere un ecosistema digitale molto più complesso, dove intelligenza artificiale, sensori, robot, dispositivi connessi e infrastrutture fisiche saranno sempre più collegati e potranno interagire in tempo reale.

Per capire l’ampiezza di questa trasformazione, è necessario partire dal 5G, che negli ultimi anni ha posto le fondamenta tecnologiche per questo cambiamento.

Il 5G ha preparato il terreno

Dal suo debutto nel 2019, il 5G ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone interagiscono e le organizzazioni si connettono. Le comunicazioni sono diventate più veloci e immediate, i servizi online più reattivi e le applicazioni digitali più affidabili anche su larga scala.

Questa evoluzione ha favorito la diffusione di media immersivi, dispositivi connessi, analisi dei dati in tempo reale, automazione e servizi basati sull’intelligenza artificiale, sempre più vicini all’utente finale.

Secondo una ricerca di BCG (Boston Consulting Group), in collaborazione con Qualcomm, le applicazioni basate sul 5G hanno già avuto un impatto economico globale superiore a 1.000 miliardi di dollari. Il valore totale generato dalla tecnologia potrebbe superare i 6.000 miliardi di dollari entro il 2030 e avvicinarsi ai 18.000 miliardi entro il 2035.

5G usato da quasi 3 miliardi di persone

L’adozione procede rapidamente: quasi 3 miliardi di persone usano già servizi 5G, un traguardo raggiunto in meno della metà del tempo impiegato dal 4G.

Il 5G ha anche contribuito alla crescita esponenziale del traffico dati. Solo negli Stati Uniti, nel 2024, sono stati registrati 132.000 miliardi di megabyte di dati consumati.

L’impatto della tecnologia si estende a numerosi settori: dalla reindustrializzazione alla salute, dalla sicurezza pubblica all’inclusione digitale. Nell’industria, ad esempio, l’87% degli utenti industriali con 5G dice di aver ottenuto un ritorno sull’investimento misurabile entro 12 mesi dalla prima implementazione.

Il 5G ha anche favorito la nascita di nuovi modelli di business, come la creator economy, il cui valore globale è stimato intorno ai 250 miliardi di dollari e potrebbe superare i 1.000 miliardi all’inizio degli anni 2030.

Perché il 6G è fondamentale per l’AI

È appunto dall’evoluzione del 5G che nasce la necessità del 6G. La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale mette alla prova i limiti delle reti attuali.

Connettività parte integrante dell’AI

L’AI richiede enormi quantità di dati, capacità di elaborazione e connessioni sempre più veloci, affidabili e disponibili in tempo reale. In questo scenario, la connettività diventa parte integrante delle prestazioni dell’intelligenza artificiale: quando è adeguata è un potente abilitatore, mentre quando è insufficiente diventa un vero collo di bottiglia.

Il 6G punta quindi a creare una rete che non soltanto trasferisca più dati, ma che supporti sistemi intelligenti distribuiti e interconnessi, dove l’intelligenza artificiale possa operare direttamente nell’ambiente fisico.

La vera novità sarà l’integrazione sempre più stretta tra rete, AI, sensori e dispositivi autonomi. Un sistema industriale, un veicolo, un robot o un dispositivo medico potranno raccogliere informazioni, elaborarle e interagire con altri sistemi in tempo reale grazie a una rete progettata per questo tipo di applicazioni.

In questo senso, il 6G non sarà semplicemente una nuova generazione di rete mobile: sarà una delle infrastrutture tecnologiche fondamentali dell’era dell’intelligenza artificiale.

Come cambierà il mondo con il 6G

Partendo dai progressi del 5G, il 6G potrà aprire la strada a nuovi modelli di business, applicazioni immersive e sistemi di AI che operano su larga scala negli ambienti fisici.

Industria più autonoma e intelligente

Uno dei settori destinati a essere maggiormente trasformati è quello industriale. Il 6G potrà rendere possibili gemelli digitali in tempo reale, sistemi avanzati di manutenzione predittiva, reti di sensori industriali e robot mobili collaborativi.

La combinazione tra connettività e AI renderà le fabbriche più flessibili e automatizzate, con sistemi che monitorano continuamente l’ambiente di produzione e reagiscono rapidamente ai cambiamenti.

Esperienze immersive e interattive

Il 6G potrà anche trasformare il modo in cui interagiamo con contenuti e ambienti digitali. Tra le applicazioni più promettenti ci sono realtà aumentata ad alta risoluzione, interazioni olografiche ed esperienze multisensoriali.

Queste tecnologie potranno trovare applicazione nell’intrattenimento, nella formazione e nel lavoro, rendendo possibile, ad esempio, un training immersivo sempre più realistico.

Città e infrastrutture intelligenti

Le città diventeranno sistemi sempre più connessi, capaci di adattarsi in tempo reale alle esigenze dei cittadini.

Con il 6G potremo creare gemelli digitali su larga scala urbana, usabili per migliorare il traffico, gestire le risorse e controllare l’ambiente. La stessa rete servirà per trasporti autonomi, sistemi di emergenza e per tenere sotto controllo l’aria e altri pericoli ambientali.

Una nuova frontiera per la sanità

Anche la sanità potrà trarre grandi vantaggi dalle nuove reti. Il 6G permetterà il monitoraggio biometrico costante, la diagnostica da remoto con sensori ad alta risoluzione e l’assistenza robotica sia in casa sia in clinica.

Con la maggiore capacità della rete, le procedure mediche a distanza potranno diventare sempre più avanzate, combinando robot, sensori e intelligenza artificiale.

Sicurezza e gestione delle emergenze

Il 6G potrà anche rendere più efficace la gestione delle emergenze. Tra le possibilità, droni autonomi di soccorso, sistemi di supporto ai primi soccorritori e strumenti che forniscono consapevolezza situazionale in tempo reale.

Se ci fossero incendi boschivi, calamità naturali o altri eventi critici, la rete permetterebbe a persone, droni, veicoli e sistemi autonomi di condividere dati e collaborare in tempo reale, anche in zone pericolose.

Le sfide per costruire la rete del futuro

Per realizzare questa visione, serviranno investimenti e scelte strategiche. Governi e industria dovranno concentrarsi su quattro elementi fondamentali.

Il primo elemento è l’accesso rapido allo spettro radio a banda larga, indispensabile per progettare dispositivi e pianificare infrastrutture.

Il secondo riguarda lo sviluppo di standard globali, aperti e meritocratici, essenziali per garantire l’interoperabilità e promuovere un ecosistema competitivo.

Il terzo elemento consiste in investimenti costanti in ricerca e sviluppo, accompagnati da regole solide che proteggano la proprietà intellettuale.

Infine, bisogna creare una nuova generazione di competenze tecniche. Il 6G richiederà professionisti che sappiano operare tra telecomunicazioni, intelligenza artificiale, informatica, robotica e analisi dei dati.

Il 6G come infrastruttura dell’era dell’intelligenza artificiale

Le reti wireless hanno già cambiato radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo. Il 5G ha portato la connettività a un nuovo livello; il 6G mira a fare un ulteriore passo, collegando più strettamente il mondo digitale al mondo fisico.

La sua importanza non dipenderà solo dalla velocità o dalla quantità di dati trasferibili. Il vero salto sarà nella capacità della rete di diventare una piattaforma per intelligenza artificiale, automazione, robotica, sensori e sistemi autonomi.

Il 6G potrebbe così diventare l’infrastruttura su cui si costruirà una parte importante della prossima economia digitale: una rete che non solo collega persone e dispositivi, ma permette ai sistemi intelligenti di percepire, elaborare dati e agire in tempo reale nel mondo che ci circonda.

Per questo motivo, il 6G non è solo il successore del 5G. È la rete che potrebbe rendere possibile la piena evoluzione dell’intelligenza artificiale, portandola dal mondo digitale a quello fisico.

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