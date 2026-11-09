Diversamente dalle precedenti generazioni di comunicazione wireless, il 6G sarà concepito come nativamente compatibile con l’AI. Una caratteristica che consentirà alle reti di nuova generazione di realizzare comunicazioni wireless-satellitari, di realizzare il sensing di rete e di supportare processi decisionali basati su AI. Il valore economico delle nuove reti si baserà sulla capacità di generare sistemi AI, automazione industriale e robotica e banda larga mobile e fixed wireless access, e sistemi satellitari non terrestri.

6G, contributo potenziale di 1,24 trilioni al PIL globale

Le reti mobili 6G mobile hanno il potenziale di generare 1,24 trilioni di dollari di valore all’economia globale entro il 2040, pari allo 0,7% del PIL globale. E’ quanto emerge dall’ultimo report della GSMA, secondo cui la carenza di spettro potrebbe mettere in pericolo gran parte dei questo valore, fino a 520 miliardi di dollari pari al 42% del totale.

Il tema è cruciale, soprattutto alla luce della prossima Conferenza Mondiale delle Telecomunicazioni (WRC-27) organizzata dall’ITU, che si terrà il prossimo anno a Doha. In quell’occasione l’agenzia globale dell’ONU responsabile delle policy globali per la gestione dello spettro radio dovrà dire la sua sul fabbisogno e fissare i paletti sulle bande di frequenza necessarie per uno sviluppo sufficiente e bilanciato del 6G.

6G, connettività AI nativa

Fra i settori che maggiormente beneficeranno in futuro del 6G la GSMA ha individuato i servizi manifatturieri e quelli finanziari, rispettivamente con il 20% e il 19% del contributo economico addizionale complessivo.

Il valore economico del 6G sarà realizzato tramite una connettività 6G, in grado di attivare sistemi nativamente AI, automazione industriale e robotica, comunicazioni non terresti e altre funzionalità avanzate.

Benefici per aree geografiche

La Cina sarà beneficiaria di un valore economico addizionale di 390 miliardi di dollari, secondo le stime della GSMA entro il 2040, a seguire l’America del Nord si attesterebbe a 290 miliardi e l’Europa a 225 miliardi.

La banda intermedia è vista come fonte del 70% del contributo economico aggiuntivo del 6G entro il 2040, rispecchiando la sua importanza per la capacità e la performance. Lo spettro in fascia bassa contribuirà per il 25% del totale in particolare per la copertura di aree rurali e indoor.

Un accesso limitato a queste porzioni di spettro potrebbe costare appunto un contributo economico del 6G più limitato di ben 520 miliardi di euro.

Le bande papabili per il 6G

Secondo la GSMA, per evitare questo rischio i governi dovrebbero adottare subito tre decisioni condivise:

Entro il 2030 si dovrebbero mettere a disposizioni almeno 2 GHz di spettro radio nella banda intermedia per il 6G.

Questa disponibilità spettrale dovrebbe riguardare anche la banda 6 GHz, compresa capacità aggiuntiva in banda 3.5 GHz, 4.5 GHz e 7 GHz.

I Governi dovrebbero anche liberare la banda a 600 MHz per il 6G, da destinare alle zone rurali e alle coperture indoor. Questo dovrebbe supportare anche la banda 500 MHZ destinata alle comunicazioni IoT e ai dispositivi connessi.

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