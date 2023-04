6G in arrivo, quale sarà l’impatto sul business?

Le reti wireless 5G hanno appena iniziato a prendere piede in maniera più capillare negli ultimi anni, ma come sempre le società specializzate in tecnologie wireless continuano a guardare avanti e stanno già pensando alla prossima generazione 6G.

La tecnologia di nuova generazione (6G) promette di essere 100 volte più veloce del 5G. Tuttavia, i vantaggi realmente attesi vanno ben oltre la velocità. Il 6G sarà un sistema completamente integrato che consentirà comunicazioni istantanee tra dispositivi, consumatori e l’ambiente circostante. Le tecnologie aziendali abilitate al 6G trasformeranno il modo in cui le aziende elaborano le informazioni, comunicano, prendono decisioni e formano i dipendenti.

Questa nuova tecnologia scatenerà casi d’uso entusiasmanti e innovativi e importanti cambiamenti sociali. Nel contempo, presenterà anche nuove sfide.

Diamo un’occhiata a come l’imminente tecnologia 6G trasformerà il posto di lavoro, secondo le previsioni di Bernard Marr, un futurista di fama mondiale, influencer di fama mondiale nei settori del business e della tecnologia.

Dal vero metaverso all’IoT di massa: cosa aspettarsi dalla diffusione del 6G

Che aspetto avrà il 6G diffuso e quali importanti aggiornamenti sperimenteremo quando questa tecnologia sarà implementata?

Prima di tutto, il 6G accenderà il metaverso. E’ vero che il metaverso è da qualche tempo la parola d’ordine dell’hitech oggi come oggi, ma è vero anche che il 5G non è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per mondi 3D personalizzati, renderizzati e in tempo reale. Tutto ciò sarà invece possibile con il 6G, che sarà in grado di fornire quella velocità e larghezza di banda necessaria per consientire ai giganti della tecnologia di creare un metaverso virtuale coinvolgente, persistente e completamente integrato.

Inoltre, la tecnologia 6G porterà a una gamma ancora più ampia di dispositivi intelligenti sul mercato. La nostra società avrà molti più dispositivi connessi a Internet in grado di raccogliere e trasmettere dati.

Questa intelligenza pervasiva e l’Internet of Things (IoT) ampliato creeranno una connettività senza soluzione di continuità tra la vita di tutti i giorni e Internet.

In che modo l’implementazione del 6G potrebbe cambiare il modo in cui lavoriamo

Ecco alcune previsioni su cosa potrebbe significare il 6G per i luoghi di lavoro del futuro:

Migliorare il modo in cui ci connettiamo online

Invece di passare ore in riunioni 2D Zoom o Teams, ci incontreremo in spazi digitali 3D, dove i nostri avatar avranno un contatto visivo “reale”. Potremo incontrarci in gruppi e persino esprimere il linguaggio del corpo in tempo reale.

Se dobbiamo tenere una riunione individuale, potremmo semplicemente scambiare tutti i partecipanti e trovare uno spazio virtuale tranquillo per connetterci. E se vuoi visitare una fabbrica o provare un prodotto, puoi semplicemente “volare” o “teletrasportarti” su un gemello digitale e sperimentarlo direttamente da lì.

Formare i lavoratori del futuro con VR e AR

Con la tecnologia 6G, le aziende forniranno esperienze di formazione VR e AR coinvolgenti che semplificano il trasferimento delle conoscenze tra i team e aumentano la conservazione delle conoscenze.

Il conglomerato aerospaziale e ingegneristico Honeywell sta già utilizzando AR e VR per migliorare i suoi sforzi di formazione. L’azienda dota i nuovi assunti di visori per realtà mista e consente loro di “vedere” il lavoro svolto dagli altri dipendenti. Mentre i nuovi assunti imitano i compiti assegnati, la tecnologia VR e AR sovrappone le informazioni che li guidano mentre apprendono.

Sperimentare il nuovo mondo dei social media

Invece di visitare il profilo 2D di qualcuno su uno smartphone, con connettività 6G, useremo gli occhiali per la realtà mista per visitare i mondi 3D delle persone, renderizzati in tempo reale e personalizzati solo per noi.

Ad esempio, potremmo visitare la casa virtuale di qualcuno e ammirare la sua arte e i ricordi delle vacanze resi in 3D. Oppure possiamo incontrare le nostre nuove ed esistenti connessioni ai social media su un pianeta virtuale per una chiacchierata davanti al caminetto.

La trasformazione della sanità

La tecnologia 6G rivoluzionerà il mondo della sanità. Con velocità dei dati fulminee, avremo sensori intelligenti che fluttuano nel nostro flusso sanguigno e monitorano e misurano ogni aspetto della nostra salute.

Questi dispositivi connessi raccoglieranno continuamente dati e analizzeranno le informazioni per formulare raccomandazioni e prevedere problemi di salute prima che si presentino. Vedremo anche dispositivi intelligenti in grado di fornire assistenza fisica e farmaci, supportati da rappresentazioni digitali continuamente aggiornate di noi stessi online.

Con questi nuovi progressi, il nostro settore sanitario passerà dal suo approccio reattivo a un modello predittivo e personalizzato. Questo rivoluzionerà il modo in cui ci prendiamo cura della nostra salute in futuro e avrà un impatto importante su chiunque lavori attualmente nel settore sanitario.

In viaggio con il 6G

Con la connettività 6G, avremo mappe 4D in tempo reale che possono aiutarci a gestire il traffico ipercongestionato delle nostre città future, compresi i veicoli autonomi a terra (e anche in volo!). Il tuo tragitto giornaliero migliorerà con l’aiuto di sensori altamente accurati nei veicoli e nelle stazioni base che possono navigare e offrirti il ​​tragitto più veloce e comodo.

Il posto di lavoro del futuro con 6G

La filosofia di fondo è che il 6G arriverà, forse già nel 2030, e avrà un enorme impatto sul modo in cui lavoriamo.

Con l’accelerazione dello sviluppo in aree come riunioni, formazione sul posto di lavoro, social media, assistenza sanitaria e trasporti, ci stiamo muovendo verso un’incredibile gamma di casi d’uso del 6G che miglioreranno la vita delle persone in tutto il mondo.