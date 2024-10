6G, 9.000 volte più veloce della rete 5G

Un team di ricercatori della University College London ha annunciato il raggiungimento di una velocità di trasferimento dati su rete internet mobile 6G pari a 938 Gbps, cioè 9mila volte maggiore della velocità media della rete 5G.

Per fare alcuni classici esempi del caso, a tali velocità si possono scaricare 25 film di durata media in 1 secondo di tempo, un solo film in definizione 4K in 0,12 secondi, un videogame da 130 GB in 1,1 secondi.

Cina in testa nello sviluppo del 6G

A livello mondiale, come ricordato da Alberto Guidi in un articolo pubblicato su ispionline.it, la Cina è in vantaggio rispetto ai principali competitor.

Pechino, già a novembre 2020, ha inviato con successo in orbita il primo satellite sperimentale per telecomunicazioni 6G, battendo sul tempo il resto del mondo. Nel 2022 Huawei ha annunciato il lancio di altri due satelliti sperimentali dedicati alla nascita della prima rete 6G.

Inoltre, è cinese il 40,3% dei brevetti per nove tecnologie chiave per lo sviluppo del 6G. Mentre gli Stati Uniti si fermano al 35,2% e il podio è completato dal Giappone con il suo 9,9%.

L’Europa tenta di non rimanere indietro

L’Europa vorrebbe evitare il ripetersi dei ritardi accumulati nel 5G, accelerando lo sviluppo della rete 6G e delle sue future applicazioni.

Al 5G-Techritory di Riga, in Lettonia, l’impresa comune SNS JU (Smart Networks and Services Joint Undertaking) ha presentato i 16 progetti vincitori dedicati all’avanzamento della prossima generazione di reti e servizi di comunicazione 6G, che saranno finanziati con 127 milioni di euro.

I progetti da portare avanti sosterranno 301 beneficiari provenienti da 25 paesi, con l’obiettivo strategico di promuovere la sovranità tecnologica dell’Europa in materia di 6G.

I progetti selezionati

Ecco i 16 progetti:

FLECON-6G: dà vita alla visione della “rete intelligente 6G delle reti” offrendo un’architettura 6G flessibile, sicura e aperta. UNITY-6G: si concentra sulla creazione di un’architettura nativa AI altamente sostenibile e scalabile per supportare i diversi requisiti delle reti 6G. 6G-LEADER: promuove gli aspetti fisici e di rete di accesso radio del 6G, come gli algoritmi basati sull’apprendimento automatico e l’implementazione di RAN disaggregata. Multi-X: sviluppa un sistema di fusione 6G-RAN che aprirà la strada a paradigmi multi-sensore e multi-tecnologia per applicazioni di rilevamento. AMBIENT-6G: introduce dispositivi a energia neutra (END) alimentati mediante la raccolta di energia ambientale, con l’obiettivo di raggiungere un’autonomia decennale per gli ecosistemi IoT. NexaSphere: progetta una rete 3D multiconnessa sostenibile, integrando tecnologie radio e ottiche wireless per settori come l’aeronautica e l’automotive. MARE: fornirà un nuovo piano di sicurezza 6G che offrirà una protezione della privacy e della sicurezza multi-dominio trasparente. XTRUST-6G: stabilirà un solido quadro di sicurezza zero-trust, focalizzato su reti e servizi resilienti, basati sull’intelligenza artificiale e sicuri dal punto di vista quantistico. 6G MIRAI: sviluppa sistemi wireless AI-nativi affidabili, sfruttando la tecnologia MIMO massiva cell-free e la RAN virtualizzata di nuova generazione per comunicazioni senza interruzioni. 6G ARROW: si concentra sullo sfruttamento dell’intelligenza artificiale nelle reti di accesso radio, migliorando l’efficienza della rete e l’integrazione fluida dei dispositivi. SUSTAIN-6G (Sustainability Lighthouse): sviluppa un framework olistico di sostenibilità che affronti gli aspetti ambientali, sociali ed economici del 6G e per i settori verticali chiave. Sarà applicato in modo end-to-end, considerando l’intero ciclo di vita delle risorse. Questo progetto sarà coordinato da Nokia. 6G-DALI: fornirà un framework di intelligenza artificiale end-to-end per il 6G, integrando la sperimentazione dell’intelligenza artificiale come servizio, l’analisi dei dati e l’archiviazione. X-TREME 6G (Microelectronics Lighthouse): progetta chipset all’avanguardia per 6G, comprese applicazioni come il back-hauling wireless e la comunicazione e il rilevamento congiunti. 6G-VERSUS: si concentra sull’integrazione di tecnologie sostenibili in cinque settori attenti all’ambiente, utilizzando piattaforme 6G innovative per ottimizzare i dati e i processi decisionali. AMAZING-6G: mira a presentare 14 casi d’uso nei settori di sanità, sicurezza pubblica, energia e trasporti (inclusi i trasporti ferroviari), implementando sperimentazioni e progetti pilota su larga scala in tutta Europa. Sono previsti abilitatori tecnologici innovativi da sviluppare e testare nelle aree di comunicazioni, elaborazione come servizio, applicazioni e intelligenza artificiale, IoT e localizzazione. SNS CO-OP: supporta le attività complessive di SNS JU, garantendo continuità e coordinamento a lungo termine per gli sforzi di ricerca e innovazione 6G in tutta Europa.

AI e 6G

Da notare che diversi di questi progetti prevedono l’impiego di soluzioni di intelligenza artificiale (AI), 7 su 16.

Per fare alcuni esempi, c’è 6G-DALI, progetto all’avanguardia nell’integrazione dell’IA nelle reti 6G con un framework a due pilastri: la sperimentazione dell’IA come servizio attraverso l’apprendimento automatico e la gestione dei dati.

Questa iniziativa affronta sfide come set di dati limitati creando uno spazio dati 6G per l’archiviazione e la condivisione sicure dei dati, consentendo una solida formazione sui modelli di apprendimento automatico. Questo framework posiziona 6G-DALI come un driver chiave delle reti 6G alimentate dall’intelligenza artificiale.

Poi ci sono 6G-MIRAI e 6G-ARROW, due progetti internazionali in partnership rispettivamente con Giappone e Corea del Sud.

6G-MIRAI sta lavorando per creare sistemi avanzati di comunicazione wireless costruiti con l’intelligenza artificiale fin dall’inizio. Questi sistemi sono progettati per utilizzare appieno le ultime innovazioni tecnologiche per l’invio e la ricezione di dati e saranno in grado di lavorare con nuovi e flessibili che gestiscono le nostre connessioni mobili.

6G-ARROW, invece, mira a far funzionare più agevolmente diversi dispositivi e reti, portando a una connessione ininterrotta, indipendentemente da dove ti trovi o dalla tecnologia che stai utilizzando. Ciò aprirà nuove possibilità per sviluppi tecnologici creativi 6G e opportunità di business.

