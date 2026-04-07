Cresce la preoccupazione che il settore stia ritardando nei suoi sforzi, ma gli Usa accelerano e vogliono partire nel 2028.

L’industria delle telecomunicazioni sta facendo abbastanza per prepararsi al 6G? È una domanda che certamente divide le opinioni, secondo un sondaggio nell’ambito del DSP Leaders Council di TelecomTV all’inizio di quest’anno.

Dall’indagine si riscontra un crescente livello di ansia tra i membri del consiglio – un corpo di oltre 100 leader del settore, composto da dirigenti senior di operatori di rete, fornitori di servizi cloud, sviluppatori tecnologici e la comunità degli analisti. Il timore è che il settore non stia facendo quanto dovrebbe per prepararsi al 6G.

Il sondaggio è stato condotto a gennaio 2026 – in vista della mostra MWC26 di Barcellona – e i risultati sono stati pubblicati nella versione gratuita scaricabile 2026 del DSP Leaders Industry Vision Report.

Il 30% degli intervistati considera l’Europa in ritardo sul 6G

Come mostra il grafico sopra, un solido 40% degli intervistati al sondaggio del DSP Leaders Council ritiene che i livelli attuali di R&D e pianificazione 6G siano adeguati e appropriati, quasi esattamente gli stessi del 38% che ha votato per la stessa opzione nel sondaggio del 2025. Finora, tutto costante.

Ma il 30% ritiene che il settore sia già indietro negli sforzi per il 6G – e questo è un aumento significativo rispetto al 19% dello scorso anno.

Ora, è giusto sottolineare che c’è ancora un certo scetticismo riguardo al 6G, con il 24% degli intervistati che ritiene che il settore non dovrebbe sprecare tempo e risorse su di esso. Tuttavia, la percentuale di detrattori è notevolmente diminuita rispetto al 35% dello scorso anno, quindi il sostegno all’argomento anti-6G sembra diminuire.

L’ansia che attualmente non si stia facendo abbastanza probabilmente sarà cresciuta durante (e dopo) MWC26.

Durante la fiera, il colosso della tecnologia wireless Qualcomm ha annunciato un’iniziativa strategica di collaborazione che mira a “accelerare lo sviluppo e la distribuzione globale del 6G” e a stabilire una “roadmap chiara e guidata da tappe importanti, focalizzata sulla realizzazione di sistemi commerciali 6G a partire dal 2029” – un anno prima della scadenza prevista per il 2030 entro cui il 3GPP prevede di hanno completato le specifiche 6G. Qualcomm da sola è una voce potente nel settore della tecnologia mobile, ma la sua iniziativa gode di ampio sostegno industriale da parte di grandi operatori di reti come Bharti Airtel, e&, KDDI, NTT Docomo, Reliance Jio, Tim e T-Mobile US, oltre a aziende come Amazon, Cisco, Dell, HPE, Microsoft, NEC, Samsung e molte altre.

Gli Usa volgono anticipare il 6G al 2028

Poi, dopo la kermesse, è emerso che l’amministrazione Trump sta facendo pressione al colosso della tecnologia wireless Qualcomm affinché sviluppi e consegni chip 6G pre-standard in tempo per le Olimpiadi estive, che si terranno a Los Angeles nel luglio 2028, due anni prima della scadenza ampiamente riconosciuta del 2030. In un’intervista registrata con Politico, Nate Tibbit, vicepresidente senior per gli affari governativi globali e gli affari pubblici di Qualcomm, ha detto: “Il governo degli Stati Uniti è molto interessato ad accelerare i tempi per il 6G. Ci hanno chiesto di lavorare per anticipare il 6G affinché venga lanciato nel 2029 con dispositivi pre-commerciali pronti per le Olimpiadi di Los Angeles, quindi questa tempistica si sta accelerando notevolmente e vogliamo assicurarci di avere lo spettro e il quadro normativo che ci permettano di soddisfare questa richiesta.”

Queste tempistiche coincidono con l’iniziativa Mission LA 2028, lanciata pochi mesi fa dalla National Telecommunications and Information Administration (NTIA) degli Stati Uniti, che consiglia il presidente sulle politiche di comunicazioni, banda larga e internet.

Con l’avanzamento più rapido dell’ambito 6G, sarà interessante vedere come cambieranno nuovamente i risultati del sondaggio all’inizio del 2027.

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