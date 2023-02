6G, casi d’uso potenziali e sviluppi futuri

Il 6G non è ancora realtà, però il tempo passa in fretta quando si tratta di strumenti 6G che diventeranno di uso comune.

Ma cosa significa in poche parole il 6G nel panorama della connettività futura?

Il 6G, infatti, sarà in grado di supportare una rete più ampia di dispositivi in tutto il mondo, rivoluzionerà l’assistenza sanitaria e contribuirà a sviluppare tecnologie che si sono rese popolari negli ultimi anni.

Le reti 6G cambieranno il modo in cui facciamo affari e ci connettiamo a vicenda.

Ci virrà tempo per passare al 6G, ma ci sono diversi casi d’uso che aspettiamo con interesse. Prima però è importante capire cos’è il 6G.

Cos’è il 6G?

Il 6G è l’evoluzione delle reti mobili, rappresentando la sesta generazione di connettività. Va oltre il 5G, attualmente utilizzato in tutto il mondo, e rappresenta un possibile cambiamento nella comunità globale che consentirebbe ai dispositivi mobili di supportare attività impegnative e precedentemente impossibili. In effetti, i casi d’uso della tecnologia 6G includono sviluppi rivoluzionari come l’industria 4.0, la realtà aumentata, il trasporto autonomo, l’eHealth e altro ancora.

Ci sono state grandi intuizioni sul 6G nei recenti articoli di Ericsson sui casi d’uso del 6G e sullo sviluppo di Hexa-X. Insieme a un documento di ricerca della NYU su un futuro 6G, possiamo iniziare a comprendere le implicazioni e le applicazioni delle prossime reti 6G.

Lo sviluppo di Industry 4.0 e del 6G

La quarta rivoluzione industriale è già iniziata, con la creazione e lo sviluppo di tecnologie industriali che aiuteranno a far progredire la produzione e il business in tutto il mondo. Attualmente, tuttavia, l’industria 4.0 è soltanto un involucro di ciò che potrebbe diventare, un guscio vuoto. Con la potenza delle reti 6G, le aziende di tutto il mondo potranno finalmente iniziare a realizzare progressi industriali.

Ciò significa l’implementazione della robotica, in fabbrica e in ambito consumer. Le macchine coopereranno tra loro per eseguire compiti e potrebbero essere accessibili tramite reti mobili. Consentirà inoltre l’utilizzo di sistemi cyberfisici sempre più sofisticati, che in genere richiedono che strumenti industriali siano gestiti e monitorati da algoritmi informatici.

La tecnologia 6G aprirà anche la strada a servizi aziendali cloud sempre più sostenibili. Con progressi rivoluzionari in termini di larghezza di banda e affidabilità, ci si può aspettare che le piattaforme cloud supportino aziende di grandi dimensioni (e globali) senza incorrere in problemi di latenza. Per realizzare tecnologie di intelligenza artificiale, realtà aumentata e telepresenza, si prevede che la prossima generazione di connettività mobile dovrà supportare velocità di download superiori a un terabyte al secondo. Passi da gigante rispetto all’obiettivo attuale per le reti 5G (10 Gbps).

Innovazione per le tecnologie sanitarie con il 6G

Anche l’assistenza sanitaria potrà cambiare radicalmente in un futuro 6G con l’avvento dell’eHealth. L’eHealth consentirà ai fornitori di fornire connessioni ad altissima velocità, disponibilità costante e persino strumenti di telepresenza ai pazienti. Ancor più importante, potrà rivoluzionare l’assistenza di persona utilizzando la realtà aumentata per aiutare a realizzare trattamenti chirurgici o di emergenza.

Questi cambiamenti per la cura della salute saranno resi possibili dalla maggiore potenza della tecnologia Internet 6G e dai programmi di intelligenza artificiale che saranno in grado di gestire i sistemi e migliorare costantemente autovalutando i loro progressi. Si spera che ciò consentirà lo sviluppo di un’industria sanitaria più sicura ed efficiente.

AR, VR e 6G

Al di fuori del settore sanitario, la realtà aumentata diventerà un punto fermo della vita moderna in un futuro 6G. Il 6G non solo aprirà la strada a giochi incredibilmente avanzati, ma trasformerà anche il business e l’intrattenimento. Immagina di poter posizionare una versione digitale della Gioconda sulla tua parete per studiare per un esame. O, ancora, immagina di visualizzare un modello a grandezza naturale del corpo umano in preparazione di un intervento chirurgico. Queste cose saranno possibili con la connettività 6G.

La tecnologia Internet 6G inizierà a utilizzare potenti sensori per creare risorse digitali basate su oggetti e persone della vita reale, avvicinando così il mondo digitale a quello reale. Le esigenze di creazione di ologrammi o qualsiasi rappresentazione 3D da risorse digitali sono elevate. Solo con l’aumento della velocità, dell’archiviazione dei dati e della larghezza di banda di un Internet 6G è possibile realizzare questo futuro.

6G per il trasporto autonomo

Utilizzando una combinazione di automazione, intelligenza artificiale, connettività ad alta velocità e apprendimento automatico, il trasporto autonomo diventerà finalmente praticabile. Per molti anni si è parlato dell’applicazione dell’automazione all’industria degli autotrasporti e degli autobus, ma il 6G consentirà a qualsiasi famiglia di acquistare un’auto autonoma. Questi veicoli comunicheranno perfettamente tra loro e lavoreranno per creare un’esperienza su strada senza traffico.

Ci sono state preoccupazioni sugli algoritmi di cui saranno dotati i veicoli autonomi, ovvero cosa “deciderebbe” di fare un veicolo autonomo se qualcuno dovesse saltare improvvisamente sulla strada? Rischia la vita del conducente o quella del pedone? – ma questi potenziali problemi non sono il risultato del progresso del 6G. Invece, sono il risultato dell’implementazione di software automatizzato.

Il futuro della tecnologia 6G

Il futuro del 6G si sta avvicinando rapidamente e porterà con sé un grande cambiamento per le imprese globali, l’intrattenimento, l’assistenza sanitaria e l’apprendimento. La tecnologia 6G renderà più facile per le organizzazioni prosperare in un mondo digitale.

Tuttavia, anche la tecnologia Internet 6G è piena rischi. È intelligente iniziare a implementare procedure chirurgiche remote? Con quale frequenza il software aumentato sbaglia? La dipendenza avanzata dalla robotica è davvero un’opzione praticabile per il futuro?

Non è possibile rispondere a queste domande ora, né è possibile comprendere completamente un Internet 6G fino a quando non verrà implementato. Tutto ciò che è chiaro è che un futuro 6G significherà grandi cambiamenti per il mondo in generale, molti dei quali potrebbero essere utili, altri no.