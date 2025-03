6G, arriverà prima a seconda dell’aumento del traffico dati

L'avvento più o meno rapido del prossimo standard mobile dipenderà in primo luogo dalla crescita del traffico mobile.

Un legame debole tra RAN e crescita del traffico

Nonostante il traffico dati mobile sia cresciuto di oltre 1.000 volte dal lancio dell’iPhone 3G, i ricavi delle infrastrutture di rete di accesso radio (RAN) sono inferiori rispetto al 2008. Tuttavia, la diffusione del 6G dipenderà fortemente dalla traiettoria di crescita del traffico dati.

4G vs 5G: chi ne ha beneficiato di più?

Il 4G ha migliorato l’esperienza utente con prestazioni nettamente superiori, mentre il 5G si è concentrato su efficienza e capacità, senza un reale impatto sulla percezione dei consumatori. Inoltre, il divario tra aspettative e realtà con il 5G è stato più evidente, a causa di un eccessivo entusiasmo iniziale su casi d’uso poco probabili.

L’eccesso di hype ha contribuito a sgonfiare le aspettative sul 5G.

Aspettative più realistiche per il 6G

Per evitare le delusioni viste con il 5G, sarà essenziale allineare gli investimenti alle opportunità di guadagno reali e valutare attentamente quali innovazioni abbiano una probabilità concreta di diffusione su larga scala. Il focus del 6G sarà ancora sulle telco, con benefici per imprese e consumatori solo come effetto collaterale.

L’impatto del traffico dati sulle scelte strategiche

La crescita annua del traffico dati mobile sarà determinante per il 6G:

Se il traffico crescerà del 15% all’anno , le reti attuali inizieranno a saturarsi entro il 2030, spingendo gli investimenti in nuove tecnologie.

, le reti attuali inizieranno a saturarsi entro il 2030, spingendo gli investimenti in nuove tecnologie. Se la crescita resterà sotto il 10% , le risorse esistenti potrebbero bastare fino al 2035, ritardando il 6G.

, le risorse esistenti potrebbero bastare fino al 2035, ritardando il 6G. L’adozione di dispositivi di realtà aumentata di massa potrebbe accelerare la domanda di capacità.

Le tre opzioni per gestire il traffico in aumento

Quando la capacità attuale non basterà più, le telco avranno tre scelte principali:

Aggiungere nuove frequenze per espandere la capacità. Ottimizzare l’uso delle frequenze esistenti con tecnologie più avanzate. Limitare il consumo dati attraverso restrizioni agli utenti.

6G: un’evoluzione necessaria, ma con riserve

Come il 5G, il 6G non offrirà grandi vantaggi diretti ai consumatori, ma sarà cruciale per le telco. Tuttavia, il suo sviluppo dipenderà fortemente dall’andamento del traffico dati: senza una crescita significativa della domanda, gli investimenti nel 6G potrebbero essere rinviati.

Tabella riassuntiva

Aspetto 4G 5G 6G (previsioni) Benefici principali Miglioramento esperienza utente Efficienza e capacità per le telco Maggiore efficienza e capacità, ma con più incertezze Impatto sul mercato Crescita forte delle reti Delusione per i consumatori, beneficio per le telco Dipendente dalla crescita del traffico dati Dipendenza dal traffico dati Bassa Media Alta (fattore chiave per il lancio) Strategie di espansione Aggiunta di spettro e nuove torri Uso di bande medie e aggiornamenti software Nuove frequenze, ottimizzazione spettro esistente o limitazioni utenti Possibile tempistica 2010-2020 2020-2030 2030+ (in base alla crescita del traffico)

