Sessant’anni fa, il 15 dicembre 1964, l’Italia entrava in orbita, dopo USA e URSS, con il primo lancio del satellite San Marco 1, interamente italiano, dalla base di Malindi in Kenya. La videointervista di Key4biz al ministro Urso e ai protagonisti dell’evento che si è svolto oggi a Montecitorio “Assegnazione dei premi Luigi Broglio”, su iniziativa dell’on. Andrea Mascaretti, Presidente, Intergruppo parlamentare per la Space Economy.

L’ingegnere e professore Luigi Broglio è stato il direttore della missione che lanciò in orbita 60 anni fa il primo satellite italiano. Vi invitiamo a guardare questo video dell’Agenzia Spaziale Italiana per conoscere la visione e il coraggio avuti da Broglio.

Giornata nazionale dello Spazio. In 60 anni l’Italia ha saputo costruire una filiera spaziale altamente competitiva

