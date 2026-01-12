6 Ghz, procede in Uk il piano di condivisione fra 5G e WiFi  

Il Regno Unito sta portando avanti i piani per consentire ai servizi mobili e WiFi di condividere la banda superiore dei 6 GHz. L’autorità di regolamentazione Ofcom ha pubblicato una proposta dettagliata su come funzionerebbe la condivisione dello spettro tra servizi WiFi e mobili e prevede di consentire applicazioni WiFi a basso consumo nella gamma di frequenze entro la fine di quest’anno. La proposta è aperta ai commenti del pubblico fino al 20 marzo.

L’accesso della banda al mobile in un secondo momento

L’apertura dello spettro alle reti mobili dovrebbe aiutare gli operatori a servire meglio le aree densamente popolate dove la domanda è più elevata, sostiene Ofcom. Tuttavia, l’accesso mobile alla banda dovrebbe arrivare in un secondo momento, dopo che saranno installati sistemi per monitorare le potenziali interferenze con le apparecchiature WiFi nella banda dei 6 GHz. I dettagli sul funzionamento di questi database di Coordinamento Automatico delle Frequenze (AFC), già in uso negli Stati Uniti, fanno parte della consultazione.

6 Ghz, la Commissione deve ancora decidere fra 5G e WiFi

Ofcom vuole attendere una maggiore armonizzazione europea sulla banda superiore dei 6 GHz prima di aprirla alle reti mobili. Un parere consultivo dell’Ue ha raccomandato l’anno scorso una posizione simile sulla condivisione della banda, ma la Commissione Europea deve ancora prendere una decisione definitiva.

La proposta del Regno Unito darebbe priorità al WiFi nella banda 6.425-6.585 MHz, la stessa della banda inferiore dei 6 GHz. Questo include il WiFi indoor e a bassissima potenza, e anche il WiFi outdoor e ad alta potenza, a condizione che sia sotto il controllo di un sistema AFC. Nella banda superiore dei 540 MHz, da 6.585 MHz a 7.125 MHz, le reti mobili avrebbero la priorità, ma anche le apparecchiature WiFi potrebbero funzionare, a condizione che utilizzino un sistema AFC per limitare le interferenze. Per l’Ofcom dare il via libera al WiFi in questa banda prioritaria mobile per la prima volta, entro la fine dell’anno, darà il tempo necessario per garantire che i sistemi funzionino correttamente, senza interferenze.

Maggiore copertura WiFi in stadi, fabbriche, ospedali, stazioni e università

Inoltre, Ofcom sta pianificando modifiche alla banda inferiore dei 6 GHz. Queste frequenze, attualmente utilizzate per il WiFi a bassa potenza e per interni, saranno presto disponibili anche per il WiFi ad alta potenza e per esterni. Si prevede che questa modifica supporterà una migliore copertura WiFi in aree estese, come stadi, fabbriche, ospedali, stazioni ferroviarie e università. Secondo la consultazione, l’utilizzo di questa banda da parte di sistemi ad alta potenza richiederebbe anche l’adozione di sistemi AFC per evitare interferenze.

