6 Ghz, Ofcom pensa di condividere la banda fra 5G e WiFi

Ofcom, il regolatore delle telecomunicazioni del Regno Unito, ha da poco lanciato una nuova consultazione sulla condivisione della banda superiore a 6 GHz tra Wi-Fi e mobile.

Condivisione ibrida fra 5G e WiFi

Mira a identificare quelli che chiama meccanismi di “condivisione ibrida” per facilitare la convivenza; incoraggiare soluzioni di condivisione basate sulla tecnologia come database gestiti e rilevamento dinamico; e fare pressioni per l’armonizzazione internazionale della condivisione ibrida a 6 GHz superiori per guidare le economie di scala per i produttori di apparecchiature.

Ofcom ha un paio di idee su come implementare la condivisione.

Database per uso dinamico dello spettro

Uno di questi, chiamato indoor outdoor split, vedrebbe i 6 Ghz utilizzati per il WiFi all’interno e all’esterno mobile, poiché i router WiFi tendono a essere all’interno dei siti mobili che si trovano solitamente all’aperto. Ovviamente, non è sempre così – ed è lecito ritenere che anche Ofcom ne sia consapevole – per questo sarebbe utile la realizzazione di una sorta di rilevamento dinamico, un database gestito o meccanismo di prioritizzazione.

Un altro possibile approccio è la condivisione geografica. In questo caso, le frequenze sarebbero riservate per l’uso mobile in specifiche località ad alto traffico e utilizzate per il WiFi altrove. La logica qui è che il traffico dati mobile tende a concentrarsi in una percentuale relativamente piccola di siti.

Essendo lo spettro una risorsa limitata, la consultazione di Ofcom è destinata ad attirare un vivo interesse sia dal settore WiFi che da quello mobile.

GSMA spinge per 6 Ghz alle telco

Con la prossima Conferenza mondiale sulle comunicazioni radio (WRC-23) dell’ITU in programma a novembre, gli operatori mobili, sostenuti dalla GSMA, hanno chiesto di allocare quanto più spettro possibile per i servizi cellulari con licenza. A gennaio, la GSMA ha affermato che l’implementazione del 5G nella banda superiore a 6 GHz “è cruciale” se si vogliono massimizzare i benefici socio-economici offerti dai 6 GHz.

Negli Usa 6 Ghz al WiFi di nuova generazione

Tuttavia, c’è già un forte slancio dietro il Wi-Fi a 6 GHz. La controparte statunitense di Ofcom, la Federal Communications Commission (FCC), ha assegnato la banda a 6 GHz per il Wi-Fi nel 2020, aprendo la strada alla commercializzazione del Wi-Fi 6E, una versione ancora più veloce del Wi-Fi 6.

Secondo la Wi-Fi Alliance, molti altri mercati di spicco hanno liberato parte o tutta la banda a 6 GHz per il WiFi, tra cui Giappone, Corea del Sud, UE e Canada, tra gli altri.

Ciò dà la certezza agli OEM (produttori di apparecchiature) che esiste un mercato sufficientemente ampio per la produzione in serie di punti di accesso WiFi e terminali che si connettono a 6 GHz. Lo stesso non si può dire del lato cellulare dell’ecosistema dei dispositivi.

Le industry che già usano i 6 Ghz

Pertanto, anche se la consultazione di Ofcom lascia la porta aperta per il 5G a 6 GHz superiori, è probabile che gli smartphone Wi-Fi 6E arrivino sul mercato prima degli smartphone che supportano il 5G a 6 GHz.

Nel frattempo, Ofcom deve anche considerare le esigenze delle industrie che stanno già utilizzando la banda superiore a 6 GHz in questo momento.

Includono collegamenti fissi, servizi satellitari fissi, creazione di programmi ed eventi speciali (PMSE) e dispositivi a corto raggio. Anche le scienze spaziali, compresi i servizi satellitari di esplorazione della Terra (EESS) e la radioastronomia, utilizzano lo spettro a 6 GHz. Ergo, la consultazione di Ofcom cerca anche un feedback sulle potenziali sfide di coesistenza che questi utenti potrebbero dover affrontare se venisse introdotta la condivisione ibrida.

La consultazione dell’Ofcom è aperta fino al 15 settembre.