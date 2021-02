5G, Xu Ziyang (ZTE): ‘Costruire competenze forti per superare le incertezze’

Il presidente di ZTE Xu Ziyang ha tenuto oggi il suo discorso alla cerimonia di apertura del Mobile World Congress (MWC) di Shanghai 2021. Tema centrale il 5G, che si trova ancora nella sua fase embrionale, e la trasformazione digitale e intelligente del nuovo standard che ha già preso pieno slancio.

ZTE sostiene che lo sviluppo del 5G in questa fase incontrerà sfide tecnologiche e incertezze commerciali che si possono superare anche grazie ad una competenza di base sempre più forte.

Di fronte alle incertezze nell’espansione del mercato, ZTE promuove la trasformazione digitale delle industrie verticali, abbattendo i costi di avviamento, lavorando con trial rapidi e promuovendo i business model di successo. ZTE apprezza la cooperazione con i partner nelle industrie verticali e nell’ecosistema.

Ecco un estratto del discorso:

Molti sanno che esiste una pianta dalla crescita rapida chiamata Giant King Grass. Passati i primi sei mesi dal suo germogliare, lo stelo è alto solo circa un pollice, ma le radici crescono per oltre 10 metri in profondità nel sottosuolo e si diffondono vigorosamente per assorbire i nutrienti ed accumulare energia. Quando piove, la Giant King Grass può crescere fin oltre i due metri di altezza in pochi giorni. Allora, come può un’azienda crescere velocemente? Alla luce di ciò, vorrei parlare di “Costruire una core competence più forte e raggiungere insieme una crescita di alta qualità- per un ecosistema digitale e intelligente dove il successo è condiviso”. In questo discorso, condividerò alcune innovazioni, pratiche e pensieri di ZTE, per invitare tutti i partner a fare sforzi congiunti nella fase nascente del 5G per un futuro migliore.

Il 2020 è stato certamente straordinario. Lo sciopero del COVID-19 e l’ambiente globale in continua evoluzione sembravano interrompere la diffusione del 5G, ma in realtà, la Cina e altri paesi che avevano intrapreso azioni preventive stavano tenendo il passo. Nella lotta contro la pandemia, la tecnologia ha avuto successo. Per i consumatori, la pandemia ha cambiato notevolmente il modo di vivere e lavorare, rendendo i servizi ICT una necessità, come l’aria, l’acqua e l’elettricità. Le imprese hanno quindi bisogno di accelerare la trasformazione digitale, non solo per ridurre i costi e aumentare l’efficienza, ma per diventare più agili, affrontando così al meglio le incertezze dei mercati.

Trasformazione digitale in pieno svolgimento

Dopo due anni di attività commerciale, il 5G è ancora nella sua fase embrionale, e la trasformazione digitale sta prendendo pieno slancio. Lo sviluppo in questa fase incontrerà sfide tecnologiche e incertezze commerciali. Le sfide tecnologiche riguardano la riduzione costante dei costi, l’aumento dell’efficienza delle infrastrutture 5G e la soddisfazione dei i requisiti di prestazioni più elevate per le diverse applicazioni industriali. Le sfide portate dalle incertezze del business si riferiscono a una serie di problemi che non vengono chiaramente compresi, come per esempio, l’espansione su larga scala, la monetizzazione e i modelli di business delle applicazioni industriali.

Costruire una competenza più forte

Per far fronte alle sfide tecnologiche, costruiamo una competenza di base più forte e perseguiamo l’eccellenza.

Prima di tutto, diamo un’occhiata all’evoluzione della capacità di cloud-network in base ai progressi del mercato. La fase 1 si riferisce ai primi 3 anni di vita delle reti 5G. Il focus di questa fase è la fusione per una maggiore efficienza. Per esempio, siti multi-frequenza/RAT, large bandwidth, alta efficienza e DSS sono applicati per ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Nuovi materiali, nuovi processi e AI sono impiegati per ridurre il consumo di energia. L’uplink migliorato, l’edge deployment e la sinergia multi-cloud sono sviluppati per facilitare l’espansione del mercato.

Il focus della fase 2 è l’intelligenza e l’apertura. Con l’aumento del carico del traffico 5G, l’AI ubiquo, l’architettura aperta e disaccoppiata, il cloud edge e le applicazioni industriali promuoveranno ulteriormente l’integrazione cloud-rete, così come la tecnologia uRLLC ed ad onde millimetriche.

Nella fase 3, la diffusione delle applicazioni industriali 5G implicherà requisiti più stringenti per l’integrazione cloud-rete e stimolerà la continua evoluzione delle tecnologie. Per esempio, emergeranno l’antenna ultra large, il Terahertz (THz), la connettività multi-dimensionale e le reti AI-Native.

Migliorare la user experience

Per far fronte alle sfide tecnologiche, sono necessarie continue innovazioni e scoperte per raggiungere il top della user experience. Nel mercato consumer e in quello business, la chiave del successo è creare un’esperienza nuova di zecca per tutti.

Per i consumatori, aumentiamo la copertura dei grattacieli del 30% in scenari complessi con la soluzione Massive MIMO SSB 1+X beam broadcasting; miglioriamo l’esperienza di copertura indoor 5G con soluzioni convenienti utilizzando eDAS che consente la trasmissione multi-stream UL/DL tramite implementazione software; applichiamo la compensazione Doppler-Shift per garantire una buona user experience in scenari di trasporto ferroviario ed aereo ad alta velocità, e forniamo un’esperienza coinvolgente di eventi sportivi e concerti tramite i nuovi home video.

Per le applicazioni industriali verticali, offriamo una migliore tecnologia di accesso, come l’uplink potenziato delle reti 5G e la connettività a bassa latenza del PON. Nel frattempo, con la garanzia E2E e il network slicing migliorato, una maggiore larghezza di banda, una minore latenza e una maggiore affidabilità, possiamo facilitare l’espansione delle applicazioni industriali, specialmente quelle nel campo OT.

L’efficienza va tutelata

Inoltre, perseguiamo costantemente l’efficienza complessiva della rete, compresa quella dello spettro. Elementi vitali per gli operatori per ridurre i costi, migliorare l’efficienza e raggiungere uno sviluppo sostenibile.

Per esempio, forniamo MU-MIMO con maggiore capacità, Cloud Radio con minori interferenze, SuperDSS che permette la condivisione dinamica dello spettro tra 2/3/4/5G, OTN a più alta efficienza spettrale 800 Gbps con lunghezza d’onda singola, AIVO per migliorare l’efficienza incorporando AI in diverse fasi di costruzione della rete, PowerPilot precision power saving per ridurre il consumo di energia del 20% a livello di sito attraverso big data e AI, e, quando il carico di traffico 5G aumenta, coordinamento approfondito tra frequenze e RATs per ottimizzare l’efficienza energetica garantendo un’eccellente esperienza utente, attraverso l’identificazione del servizio in tempo reale e l’analisi dell’efficienza energetica.

Core Competence

La core competence è la pietra angolare della experience e della efficiency. In termini di chipset, la tecnologia di produzione avanzata, l’imballaggio e la progettazione congiunta software/hardware possono aiutare a superare il collo di bottiglia della legge di Moore.

Gli algoritmi sono l’essenza del software e anche la chiave per una maggiore qualità ed efficienza del software. Ci concentreremo sull’alta coesione a livello fisico, sulle prestazioni finali a livello di rete e sull’ottimizzazione delle funzioni a livello di servizio, e continueremo a migliorare la libreria di algoritmi AI. Questo porterà ad un continuo miglioramento dei chipset e degli algoritmi, e ad un progresso rivoluzionario nell’architettura.

In termini di architettura, continueremo a migliorare il disaccoppiamento, promuoveremo l’architettura a microservizi, e raggiungeremo l’evoluzione data-driven verso l’architettura AI-Native.

Focus sulla semplificazione

Quando si affronta la sfida delle incertezze del business nelle industrie verticali cerchiamo di rendere le cose più facili (EASIER).

La prima “E” sta per “Elastic”, indicando l’elasticità delle applicazioni. “A” è l’abbreviazione di “Agile”, che indica la potenza di calcolo su richiesta. “S” indica “Secure”. “I” significa “Intelligent”, indicando la continua iterazione degli algoritmi potenziata dall’AI. La seconda “E” è l’abbreviazione di “Easy”, che significa che i clienti possono facilmente utilizzare la rete attraverso un’implementazione e una manutenzione semplici e veloci. La “R” sta per “Reliable”, indicando le prestazioni affidabili in termini di latenza e risorse.

Rafforzare l’agility e l’Edge

L’agilità fa il successo. Con leggerezza e flessibilità come basi, l’agilità è la chiave per affrontare le incertezze. Poiché le applicazioni dell’industria verticale si estendono al campo OT, l’edge (bordo) diventerà il principale campo di incubazione e applicazione dell’innovazione. Per quanto riguarda l’implementazione del bordo agile:

In termini di hardware, i gateway on-premises, le schede embedded, gli armadi all-in-one e il pool di risorse dei server all-series possono fornire un avviamento facile e di un’espansione su richiesta.

Per quanto riguarda il software, la TECS Cloud Foundation (TCF) migliora il livello di servizio tecnico e aumenta la potenza di calcolo attraverso tecnologie leggere, accelerazione hardware NEO e motore dual core. Il coordinamento tra software e hardware realizza una distribuzione flessibile e innovazioni agili di AnyWhere, AnySize e AnyService.

Iterazione veloce

Per affrontare le incertezze, abbiamo bisogno di un miglioramento globale e di un coordinamento in tutti i campi per ottenere full decoupling, dual circulation e deep optimization.

Ecosistema digitale

Come fedele motore dell’economia digitale, ZTE si impegna ad affrontare le sfide più difficili per alimentare il mondo con la capacità di base del 5G.

Il 2021 segna l’anno del Bue, che nella cultura cinese simboleggia la resilienza e la perseveranza. È esattamente lo spirito che ZTE ha portato avanti. Resteremo con i piedi per terra e continueremo a mantenere parole e azioni coerenti. Lavorando a stretto contatto con l’intera industria affronteremo insieme tutte le sfide e le difficoltà.