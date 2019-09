Vodafone presenta alla Games Week di Milano due nuove novità dedicate ai gamer di tutto il mondo. Power Gaming, opzione a traffico illimitato per alcuni giochi e GameNow, cloud gaming nativa per il 5G in esclusiva per i propri clienti.

Vodafone ha presentato alla Milan Games Week due importanti novità per gli appassionati dei games: Vodafone Power Gaming, la prima offerta interamente dedicata ai gamer e GameNow, la nuova piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i clienti Vodafone. Ecco nel video i dettagli delle novità ed è possibile vedere anche come lo smartphone diventa una console per giocare in mobilità con la rete 5G di Vodafone.

GameNow è All you can play: RPG, FPS, racing, azione, avventura, puzzle e fighting. Su GameNow è possibile scegliere, già al suo esordio, i migliori videogiochi per PC e console da un catalogo con oltre 60 titoli. La library verrà aggiornata settimanalmente con contenuti sempre nuovi.

GameNow è multipiattaforma: consente di giocare senza limitazioni di hardware da smartphone, tablet, TV o PC, con gamepad compatibile o attraverso i comandi touch. GameNow è attivo in pochi click: il servizio è accessibile attraverso una app con interfaccia intuitiva e senza pubblicità. Con Vodafone Power Gaming, sarà inoltre possibile giocare su GameNow senza consumare Giga.

Sabrina Baggioni, 5G Program Director – Vodafone Italia

A partire da oggi è disponibile Vodafone Power Gaming, la prima offerta dedicata interamente ai gamer che consente di vivere la propria passione con la massima libertà. Con Vodafone Power Gaming, è possibile seguire in streaming su Twitch i match di eSport più attesi o i video dei propri gaming influencer preferiti e cimentarsi nei giochi più acclamati (Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, Hay Day, Pokémon GO, Asphalt 9: Legends, Dead Rivals, Forge of Empires, Elvenar, Warlords of Aternum). Tutto senza consumare i Giga della propria offerta base. Il catalogo dei titoli inclusi è in continuo aggiornamento e gli stessi giocatori avranno la possibilità di suggerire nell’apposita sezione del sito Vodafone i videogiochi che vorrebbero includere nell’offerta. I clienti che sceglieranno Vodafone Power Gaming potranno vivere al massimo il gaming anche grazie alla possibilità di giocare gratuitamente, per tre mesi, agli oltre 100 giochi mobile inclusi nel catalogo di Hatch.

È possibile attivare Vodafone Power Gaming al costo di 5 euro al mese sul sito, sulla app My Vodafone, negli store Vodafone o presso l’area Vodafone alla Milan Games Week. In questa occasione, alcuni partecipanti avranno l’opportunità di provare l’offerta gratuitamente per sei mesi.

Infine, per la prima volta in Europa, nella Vodafone-ESL Arena completamente coperta con il 5G di Vodafone, sarà possibile assistere a una finale di eSport live su rete 5G.