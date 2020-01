5G, verso il via libera ‘limitato’ a Huawei nel Regno Unito

Il Regno Unito deciderà una volta per tutte se e come utilizzare le attrezzature di rete di Huawei per le reti 5G la prossima settimana.

Il Regno Unito deciderà una volta per tutte se e come utilizzare le attrezzature di rete di Huawei per le reti 5G la prossima settimana all’incontro del Consiglio nazionale di scurezza.

Le autorità hanno raccomandato un utilizzo “limitato” delle tecnologie del produttore cinese per i network 5G, contravvenendo così alla richiesta dell’amministrazione Usa di mettere completamente al bando le forniture di Huawei perle nuove reti.

Lo scrive la Reuters che cita fonti anonime vicine al dossier, secondo cui la decisone di ammettere Huawei nel novero dei fornitori di tecnologie per il 5G è stata presa mercoledì scorso in una riunione fra membri del governo e agenzie di sicurezza.

Un portavoce del premier Boris Johnson ha detto però che il lavoro sulla questione è ancora in corso e che quando una decisione sarà stata presa ci sarà un annuncio al parlamento.

La mossa arriva dopo che i due principali operatori del Regno Unito, vale a dire BT e Vodafone, starebbero meditando di scrivere a Johnson per ammonirlo sulle difficoltà che avrebbero a realizzare le nuove reti 5G con un’esclusione generale di Huawei.

Mercoledì scorso sempre la Reuters ha reso noto che le nuove linee guida sul 5G allo studio nella Ue raccomanderebbero agli stati membri di restringere o escludere i fornitori considerati ad alto rischio per le reti. Le linee guida non citerebbero alcun fornitore in particolare, ma giungono in seguito alla crescente pressione da parte degli Stati Uniti.

Tra l’altro gli Usa hanno già ammonito il Regno Unito che accettare Huawei fra i fornitori di tecnologie 5G rischia di compromettere i rapporti diplomatici e di intelligence fra i due paesi.