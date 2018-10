5G, Verizon accende la prima rete commerciale Usa in quattro città

Attivata negli Usa la prima rete 5G commerciale al mondo. Si tratta della rete 5G domestica di Verizon, che fornirà ai consumatori una connessione internet 5G, attiva per ora per gli utenti di quattro città a Houston, Indianapolis, Los Angeles e Sacramento. Le installazioni della rete, per i “primi clienti 5G” sono iniziate ieri a Houston.

Creata sulla rete pre-standard 5G proprietaria dell’azienda, Verizon 5G Home è il fulcro di una connessione internet di ultima generazione, che estenderà la possibilità di wi-fi super veloce in tutte le stanze della casa.

“La prima rete commerciale 5G adesso è realtà”, ha detto Ronan Dunne, Presidente di Verizon Wireless. “Abbiamo siglato ottime partnership con numerose aziende di spicco nel mondo della tecnologia, con gli enti responsabili degli standard tecnici a livello internazionale, con gli enti pubblici, gli sviluppatori e i nostri stessi clienti, al fine di far progredire l’ecosistema 5G, e più velocemente di quanto previsto da molti. E adesso, finalmente, ci rivolgiamo anche ai clienti reali. E’ stato un viaggio entusiasmante…e il meglio non è ancora arrivato”.

La velocità media di connessione sarà pari a 300 Mbps, con picchi fino a 940 Mbps.

La città di punta per il 5G di Verizon sarà Sacramento, dove l’amministrazione vuole investire su nuovi progetti di auto a guida autonoma e ha siglato un accordo con Phantom Auto per realizzare le infrastrutture necessarie per il supporto di sicurezza da remoto per le auto a guida autonoma.

Nell’ultimo anno, Verizon ha installato più di 200 small cells sui pali della luce e i semafori cittadini.

I primi abbonamenti prevedono tre mesi di prova gratuita, a seguire un abbonamento mensile di 70 dollari (50 dollari per i clienti Verizon) e la promessa di nessun tetto sull’utilizzo di dati. I clienti riceveranno inoltre gratis una Apple TV 4K oppure un dispositivo Google Chromecast Ultra al momento dell’installazione.

In attesa del lancio sul mercato dei primi smartphone compatibili, quello di Verizon è comunque un lancio promettente, che punta sul FWA (Fixed Wireless Access) per introdurre sul mercato le prime connessioni di prossima generazione, la stessa tecnologia di connessione wireless utilizzata nel nostro paese in particolare da player come Linkem e Fastweb dopo l’acquisizione delle licenze d’uso in banda 3.5 Ghz del ramo d’azienda Business di Tiscali.